Sarah Ferguson: "Camilla hat Dianas Blut an den Händen"

Eklat auf Balmoral

Zuvor lud Queen Elizabeth die Familie, darunter auch Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson, zum jährlichen Sommertreffen auf Schloss Balmoral ein. Das Zusammentreffen von Fergie und Camilla soll sich an diesem Wochenende allerdings in eine königliche Katastrophe verwandelt haben, wie das Magazin New Idea berichtet.