Rund und g'sund: Cathy Hummels auf altem Foto kaum wiederzuerkennen

Moderatorin Cathy Hummels hat ihre Instagram-Follower mit einem seltenen Throwback-Foto überrascht. "Schaut mal was ich gefunden hab", teilte die 33-Jährige ihren Fans mit. "Das war bei meiner Graduation von der Catonsville High School im Jahr 2005."

So sah Cathy Hummels als Teenager aus

Dazu veröffentlichte Hummels ein Bild, von ihrer Highschool-Abschlusszeremonie in den USA, das sie beim Ausmisten gefunden hat. Entstanden sei die Aufnahme, auf der sie mit einer ehemaligen Mitschülerin zu sehen ist, während ihres Austauschjahres in Amerika, teilt sie mit. Damals habe sie den "American Way of Life" genossen. Inklusive Fastfood und Bräunungsbeschleuniger, den "man sich vor der Sonnenbank drauf geschmiert hat".

"Als ich zurück nach Deutschland bin, hab ich viele Andenken mitgenommen und auch etwas zusätzliches Gepäck. Hat mir damals geschmeckt. Wer kennt Orange Fried Chicken? Ich glaub ich versuche das mal vegetarisch hin zubekommen und ggf. etwas gesünder", schrieb sie unter das alte Foto, welches sie unter anderem mit dem Hashtag #formeraddict - also, "ehemalige Süchtige" versah. Was wohl als Anspielung auf ihren früheren Fastfood-Konsum zu deuten ist.