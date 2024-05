William und Kate schweißen als Ehepaar fünf goldene Regeln zusammen

Dass die Ehe von William und Kate unerschütterlich bleibt, liege an fünf goldenen Regeln, so der ehemalige königliche Butler Grant Harrold , der zwischen 2004 und 2011 für König Charles III. gearbeitet hat.

Die ehemalige Bürgerliche Catherine gilt ebenfalls als sehr lustige Person. Sie würde oft kichern, wenn sie mit ihrem Ehemann zusammen ist, was auch ihn zum Lachen bringt.

Zweitens stellen beide die Familie an erste Stelle. Kate steht ihrer Familie unglaublich nahe, was ihr Mann liebt. Grant bemerkte: "Sie sind sehr praktisch. Königin Elizabeth liebte ihre Familie, aber die Pflicht stand oft an erster Stelle. Bei William und Kate hingegen stehen ihre Kinder immer an erster Stelle und darin sind sich beide einig."