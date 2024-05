Trotz Sicherheitswarnung: Meghan und Harry reisen nach Nigeria - in dieser Mission

Harry kehrt in nur wenigen Tagen erstmals seit Monaten wieder für einen Besuch in seine Heimat zurück. Das teilten die Organisatoren der Invictus Games mit - der von Harry ins Leben gerufenen Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten. Er werde am 8. Mai an einem Dankgottesdienst anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Spiele in der St.-Paul's-Cathedral in London teilnehmen, hieß es in einer Mitteilung auf X (vormals Twitter)