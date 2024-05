Kidman, Holmes, Rogers: Die Ehe, die Tom Cruise ein Vermögen und den Ruf gekostet hat

Dreimal trat Tom Cruise vor den Traualtar, doch keine seiner Ehen sollte halten. Im Jahr 1986 kam der Action-Star mit Schauspielerin Mimi Rogers zusammen, die er im Mai 1987 heiratete. Am Set zu dem Actionfilm "Tage des Donners" lernte er 1990 Nicole Kidman kennen und begann eine Affäre mit ihr.

Nach der Scheidung von Rogers heirateten Kidman und Cruise an Heiligabend 1990. Die beiden adoptierten zwei Kinder. Im Februar 2001 verkündeten Cruise und Kidman die Trennung und Cruise reichte die Scheidung ein, die im August desselben Jahres vollzogen wurde.

In dritter Ehe war Tom Cruise mit Katie Holmes verheiratet, mit der er die inzwischen 18-jährige Tochter Suri teilt. Ihre Hochzeit fand 2006 im italienischen Bracciano nach Scientology-Ritus statt. Im Juni 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. Cruise behauptete später in einem Interview, von Holmes' Plänen, sich scheiden lassen zu wollen, nichts gewusst zu haben.

Nach der Scheidung des einstigen Traumpaares wurde viel über einen angeblichen Knebelvertrag berichtet, den Holmes unterschrieben haben soll. "Katie hat in ihren Scheidungspapieren eine Klausel unterschrieben, die sie davon abhält, Tom Cruise innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Scheidung zu kompromittieren", behauptete ein Insider noch 2016 gegenüber Radar Online. Darunter falle, "über Scientology zu sprechen oder einen anderen Mann öffentlich zu daten".

Tom Cruise: Scheidung war teuer und kratzte an Cruises Ruf

Im Gespräch mit Vanity Fair im Jahr 2012 behauptete ein ehemaliger hochrangiger Scientologe jedoch, dass der Anführer der Organisation Scientology, David Miscavige , sowohl etwas mit Cruises Scheidung von Rogers als auch der von Kidman zu tun gehabt habe. Ohne näher ins Detail zu gehen, teilte Marty Rathbun mit: "Beide Frauen wurden wegen Miscavige eisig. Er war maßgeblich am Scheitern der Ehen beteiligt."

Über den Grund, warum Cruise und Rogers sich scheiden ließen, kursieren einige Theorien. In einem Interview mit dem Talk-Magazin wurde Cruise mit den Worten zitiert, dass sie sich lediglich auseinandergelebt hätten. "Wir waren einfach zwei Menschen, die nicht zusammen funktionieren sollten, und das war nicht das, was ich mir für mein Leben gewünscht hatte", sinnierte er.

Rogers selbst machte 1993 gegenüber dem Magazin Playboy einige Anspielungen auf die Scheidung, wobei David Miscavige in keinem Fall erwähnt wurde. Zunächst einmal deutete sie an, dass sie eine ziemlich gute Auszahlung erhalten hatte, auch wenn die Berichterstattung über die Scheidung in der Presse für sie schwierig gewesen sei.

"Abgesehen von den Finanzen ist eine Scheidung einfach scheiße", sagte sie. Rogers scherzte auch, dass die Ehe daran gescheitert sei, dass Cruise Mönch werden und das Zölibat praktizieren wollte. "Er dachte, er müsse enthaltsam sein, um die Reinheit seines Instruments zu bewahren. Deshalb war es klar, dass wir uns trennen mussten", sagte sie.

Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung des Interviews ruderte Rogers zurück und erzählte in der "The Tonight Show", dass sie bloß Witze gemacht hätte.

Der Evening Standard berichtete unter Berufung auf Insider, dass Rogers aus der Ehe um vier Millionen Dollar reicher hervorgegangen sei, dass ihr Interview über die Beziehung ihre Scheidungsvereinbarung gefährdet habe und dass sich Rogers daher entschieden hätte, ihre Worte zu revidieren.