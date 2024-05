Prinzessin Charlotte: Eigenschaft, die ihr Leben in Öffentlichkeit schwer machen könnte

Prinzessin Charlotte , die einzige Tochter von Prinz William und Prinzessin Catherine , wurde am 2. Mai neun Jahre alt.

Wie ihre beiden Brüde r Prinz George und Prinz Louis wächst Charlotte von klein auf im Rampenlicht auf. Ihr öffentliches Debüt gab sie bereits als Baby - nur wenige Stunden nach ihrer Geburt im St. Mary's Hospital in London im Jahr 2015.

Während ihr jüngerer Bruder Louis für seine verspielte Persönlichkeit bekannt ist, gilt seine Prinzessin Charlotte weithin als die vernünftige Tochter des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Rührend soll sich das Mädchen derzeit um seine Mutter Kate kümmern, die sich einer Chemotherapie unterzieht, und ihre Brüder in Schach halten. Laut der britischen Astrologin Debbie Frank ist Charlotte ein "typischer Stier" - im Gegensatz zu Louis, der unter demselben Sternzeichen geboren ist.

"Prinzessin Charlotte ist eher ein typischer Stier als ihr jüngerer Bruder Prinz Louis. Charlotte ist eine schnelle Denkerin, aber im Allgemeinen fügsamer als der sprunghafte Louis", zitiert das britische Hello!-Magazin die Astrologin.

Die Prinzessin passe sich gerne an und versuche, immer das Richtige zu tun - diese Eigenschaft könnte ihr sowohl zum Vorteil gereichen in ihrem Leben als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Charlottes Strebsamkeit könnte aber auch zu einer Belastung für sie werden.

Ihrem Bruder Louis gegenüber kann die Neunjährige zuweilen sehr streng sein.

"Louis' große Persönlichkeit bringt zwar ihre verspieltere Seite zum Vorschein, aber sie scheut nicht davor zurück, ihn als seine große Schwester zu dominieren."

Die Erziehungsexpertin Jo Frost von "Supernanny" sagte über die Prinzessin einmal: "Charlotte kennt die Regeln. Sie ist das mittlere Kind. Sie weiß, wie sie es allen recht machen kann."

"Es gibt Momente, in denen ich George beobachtet habe und er zu seiner Schwester hinübergeschaut hat, und wahrscheinlich ist er einen Moment lang genervt von ihr und dann dankbar, dass sie da ist und ihn an Dinge erinnern kann", stellte Frost über Charlottes vernünftige Art fest.