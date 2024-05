Kate bricht am Geburtstag von Prinzessin Charlotte erneut mit Tradition

Die britische Prinzessin Charlotte wurde am 2. Mai 2015 geboren. Ihr öffentliches Debüt gab sie bereits als Baby - nur wenige Stunden nach ihrer Geburt im St. Mary's Hospital in London.

Und die Prinzessin von Wales hat an Prinzessin Charlottes Geburtstag erneut mit der Tradition gebrochen, nachdem sie letzte Woche ein Foto von Prinz Louis an dessen Geburtstag erst mit einer auffälligen Verspätung veröffentlichen ließ. Damit, dass die das Bild nicht um Mitternacht an seinem Geburtstag, wie es bei neuen königlichen Porträts üblich ist, sondern erst am Nachmittag am 23. April veröffentlichte, brach Kate mit der Tradition.