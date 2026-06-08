Unterschwelliger Seitenhieb: Kate stellt bei Klinik-Besuch Ehemann William bloß

Die Princess of Wales, die sich nach ihrer erfolgreichen Krebsbehandlung in Remission befindet, absolvierte vergangene Woche einen Besuch in einem Krebszentrum, wo sie sich Berichte zufolge nicht nur über die heilende Kraft ganzheitlicher Therapien informierte - sondern sich auch einen kleinen Hieb gegen ihren Gatten Prinz William erlaubte. Kate besucht Krebs-Spital Am 4. Juni besuchte die 44-Jährige den Christie NHS Foundation Trust in Manchester - ein Zentrum, das als einziges seiner Art kostenlose komplementäre und ganzheitliche Therapien anbiete. Das Christie-Spital beschäftigt sich auch mit Symptomen, die häufig mit Krebsdiagnosen und -behandlungen einhergehen, darunter Stress, Depressionen, Angstzustände, Sorgen und Übelkeit.

Kates Besuch hatte zum Ziel, ganzheitlicher Betreuung in Kombination mit klinischer Versorgung während und nach der Krebsbehandlung hervorzuheben. Während die Prinzessin den Klinikalltag inspizierte, unterhielt sie sich nicht nur mit Angestellten, sondern auch mit Patienten.

"William hält sich für einen richtig guten DJ" Als zwei junge Patienten Kate erzählten, dass sie sich als DJs ausprobieren würden, zögerte diese nicht lange, um ein wenig rühmliches Detail über ihren Ehemann auszuplaudern. "Er hält sich für einen richtig guten DJ", erzählte die dreifache Mutter mit sarkastischem Unterton - womit sie den jungen Männern ein herzhaftes Lachen entlockte.

Ob es sich dabei um eine versteckte Retourkutsche handelte? Royal-Fans erinnern sich vielleicht noch an einen Besuch von William und Kate im Jahr 2021 im Scottish Violence Reduction Centre (SVRU) in East Lothian, wo sich Kate an DJ-Decks ausprobieren durfte - und von ihrem Mann kompromittiert wurde. William zeigte sich damals wenig beeindruckt von Kates Bemühungen am DJ-Pult. "Es tut mir in den Ohren weh", neckte der Thronfolger seine Frau und setzte noch eins drauf, als er meinte, ihre Melodie klinge wie eine "Katze". Vom öffentlichen Spott ihres Mannes ließ sich Kate damals zwar nicht aus der Fassung bringen. Sie nahm den kleinen Seitenhieb mit Humor. "Tut mir leid, dass ich so ein schreckliches Lied hinterlassen habe. Lösche es, lösche es!", entgegnete Kate lachend - wenn auch sichtlich beschämt (dazu mehr).

Prinzessin Kate hatte im März 2024 in einer Videobotschaft bekannt gegeben, dass nach einer Bauchoperation bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Im September desselben Jahres erklärte sie ihre Chemotherapie als beendet. Zu Beginn von 2025 erklärte Kate, in Remission zu sein. Damals gab sie bekannt, nach ihrer Krebsbehandlung auf einem guten Weg der Genesung zu sein.