Fronleichnam-Prozession in Monaco: Optische Veränderung von Charlène immer auffälliger

Von ihrer Kurzhaarfrisur hat sich Charlène von Monaco schon vor einer Weile verabschiedet. Ihre Haare werden immer länger. Inzwischen fällt außerdem eine weitere optische Veränderung auf, die bei den Feierlichkeiten anlässlich von Fronleichnam nicht mehr zu übersehen war.

Am 4. Juni 2026 wurde der Feiertag im Fürstentum Monaco mit einer Prozession gefeiert.

Albert und Charlène an Fronleichnam auf Palastbalkon

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène nahmen vom Fenster des Fürstenpalastes aus an der Fronleichnamsfeier teil. "Nach dem Pontifikalamt, zelebriert von Seiner Exzellenz Erzbischof Dominique-Marie David in der Kathedrale von Monaco, folgte die Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Straßen zum Palastplatz und Rathausplatz. Die Kapelle der Carabinieri des Fürsten empfing die Prozession mit dem Trompetensignal 'Aux Honneurs'. Nach einem Moment der Anbetung und dem Gesang von 'Tantum ergo' durch die Kindersängerinnen spendete der Erzbischof den Segen und betete anschließend", verkündete der Palast auf Instagram.