"Nur noch ein Jahr zu leben": Arzt gibt alarmierende Details zu Mette-Marits Zustand preis
Sorge um die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit. Die 52-Jährige war am Donnerstag kurzzeitig im Krankenhaus. Etwa zweieinhalb Stunden später verließ sie das Spital wieder. Der Grund für ihren Krankenhausbesuch war zunächst unklar.
Dem Sender NRK zufolge trug Mette-Marit eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Kronprinz Haakon hatte eine Japanreise kurzfristig abgebrochen und dies mit dem Gesundheitszustand seiner Frau begründet, so NRK.
Mette-Marit wartet auf Lungentransplantation
Inzwischen ist bekannt, wie ernst es um den gesundheitlichen Zustand tatsächlich steht. Mette-Marit hat eine schwere Lungenfibrose und wird seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Bei einer Lungenfibrose bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann.
Mittlerweile ist Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes am Donnerstag mitteilte, ist der Krankheitsverlauf ernst.
"Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus.
Gegenüber nrk.no betont Holm die Dringlichkeit des erwünschten Eingriffs und erklärt, welche Patienten für eine Lungentransplantation infrage kommen.
Lungenfacharzt erklärt Kriterien für Transplantation
"Ihre Lungenfibrose hat sich in den letzten sechs Monaten erheblich verschlimmert. In ihren Lungen hat sich im letzten Jahr deutlich mehr Narbengewebe gebildet. Lungenfunktionstests zeigen, dass sich ihre Werte allein in den letzten drei Monaten deutlich verschlechtert haben. Das ist gefährlich", so der Lungenspezialist über Mette-Marits Zustand.
Er betonte, dass eine Lungenfibrose tödlich enden könne. Die einzige Möglichkeit, sie letztendlich zu heilen, sei die Transplantation. "Als Faustregel gilt: Wer auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kommt, muss so schwer an einer Lungenerkrankung leiden, dass wir davon ausgehen können, dass der Patient nur noch ein Jahr zu leben hat. Gleichzeitig muss der Patient gesund genug sein, um den Eingriff zu tolerieren und eine gute Prognose im Anschluss zu haben", erklärt der Arzt.
Laut NTB kann diese Operation nur in der Universitätsklinik in Oslo durchgeführt werden. Spenderlungen sind aber sehr rar. Ob und wann die Personen auf der Warteliste eine Transplantation erhalten, wird demnach sehr kurzfristig entschieden.
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