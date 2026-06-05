"Nur noch ein Jahr zu leben": Arzt gibt alarmierende Details zu Mette-Marits Zustand preis

"Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus.

Gegenüber nrk.no betont Holm die Dringlichkeit des erwünschten Eingriffs und erklärt, welche Patienten für eine Lungentransplantation infrage kommen.

Lungenfacharzt erklärt Kriterien für Transplantation

"Ihre Lungenfibrose hat sich in den letzten sechs Monaten erheblich verschlimmert. In ihren Lungen hat sich im letzten Jahr deutlich mehr Narbengewebe gebildet. Lungenfunktionstests zeigen, dass sich ihre Werte allein in den letzten drei Monaten deutlich verschlechtert haben. Das ist gefährlich", so der Lungenspezialist über Mette-Marits Zustand.