Marius Borg Høiby beantragt wegen Mette-Marits Gesundheitszustand Haftentlassung

Marius Borg Høiby hat wegen der schweren Lungenkrankheit seiner Mutter Mette-Marit die Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Das teilte der Anwalt des Sohns der norwegischen Kronprinzessin der Nachrichtenagentur NTB mit. Zuvor war bekanntgeworden, dass Mette-Marit (52) aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen ist.

NTB zufolge hatte der 29-Jährige am Donnerstagabend im Gefängnis Besuch von seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) bekommen, den Kindern von Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52). Zuvor war die Kronprinzessin norwegischen Medien zufolge kurzzeitig im Krankenhaus gewesen. Sie leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, die unter anderem Atemnot verursachen kann.