Empörung in England: Bericht enthüllt, wer Beatrice und Eugenie heimlich finanziert

In der Vergangenheit fragte sich die Öffentlichkeit schon oft, wie sich Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Beatrice als nicht arbeitende Royals eigentlich ihr Leben finanzieren. Nun enthüllte der britische Rechnungshof, dass die Schwestern trotz ihres fast zwanzigjährigen Aufenthalts in exklusiven Palastimmobilien bisher keinen Cent Miete bezahlt haben sollen. Dies gibt ein Bericht des Rechnungshofs preis, der einige der lukrativen Vereinbarungen offengelegt hat, von denen arbeitende und nicht arbeitende Mitglieder der Königsfamilie in Bezug auf ihre Residenzen profitiert haben.

Charles ließ Beatrice und Eugenie mietfrei wohnen Dazu gehören auch die beiden Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor, die zwar keine königlichen Pflichten wahrnehmen, aber seit Jahren von ihrer verstorbenen Großmutter Königin Elizabeth II. und jetzt von ihrem Onkel König Charles III. unterstützt werden. Und zwar heimlich. Der Bericht sorgte in Großbritannien für Empörung. So fragt sich die Daily Mail, warum Eugenie und Beatrice, die eigenen Karrieren verfolgen, gut betuchte Ehemänner haben und Millionen-Immobilien besitzen, ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten konnten.

Die York-Schwestern lebten ab 2008 im St. James's Palace, bevor Eugenie 2018 in das Ivy Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace zog. Sie pendelt inzwischen zwischen London und einem mehrere Millionen teuren Anwesen in Portugal, wo unter anderem Modedesigner Christian Louboutin zu ihren steinreichen Nachbarn gehören soll. Beatrice blieb in der Wohnung, die sie mit ihrem Ehemann Edo Mapelli Mozzi und ihren zwei Töchtern teilt. Sie besitzt Berichten zufolge außerdem ein Anwesen in den Cotswolds.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANIEL LEAL Schon die Queen unterstützte Beatrice und Eugenie

Wie der Bericht enthüllt, werden beide Mieten vollständig von Charles aus seiner Privatschatulle an den Königlichen Haushalt gezahlt. Steuergelder wurden demnach keine verwendet. "Königliche Familie führt Öffentlichkeit an der Nase herum" Der ehemalige Minister der Liberaldemokraten, Norman Baker, ein langjähriger Kritiker der Royals, sagte gegenüber der Daily Mail: "Es ist absolut inakzeptabel, dass nicht erwerbstätige Mitglieder der königlichen Familie vom Herzogtum Lancaster subventioniert werden. Die königliche Familie führt die Öffentlichkeit mal wieder komplett an der Nase herum." Die Enthüllungen des britischen Rechnungshofs bezeichnete Baker als "empörend". Quellen berichten indes, dass die Regelung für Beatrice und Eugenie während der Regierungszeit von Königin Elisabeth getroffen wurde, die ihre Enkelinnen sehr liebte. Der König soll zugestimmt haben, sie einzuhalten. Sie betonten jedoch, dass alle finanziellen Angelegenheiten regelmäßig überprüft würden.