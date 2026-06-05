"Top Gun: Maverick"-Star James Handy erstochen: Sohn von Freundin in Haft
Tragödie um James Handy. Der aus "Jumanji" und "Top Gun: Maverick" bekannte Schauspieler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Todesumstände könnten tragischer nicht sein.
James Handy stirbt nach Stichattacke
Laut Polizei wurde der US-Amerikaner in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt. Über die Gewalttat hatte unter anderem das Branchenblatt Variety berichtet. Einsatzkräfte wurden in den Nordwesten der Stadt gerufen. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden hat - bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.
Sohn von Hardys Freundin verdächtig
Das Opfer wurde demnach von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt. Ein Verdächtiger stellte sich vor Ort der Polizei - er soll der Sohn der Freundin des Toten sein.
Bevor die Behörden zum Haus des Schauspielers in der Erwin Street in Tarzana anrückten, soll laut People ein Notruf eingegangen sein. Der Anrufer erklärte: "Ich habe gerade einen Menschen der Sünde getötet."
Der 44-Jährige sei festgenommen worden, hieß es von der Polizei weiter. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte Variety den Tod des Schauspielers. Handy spielte in der Actionfilm-Fortsetzung "Top Gun: Maverick" (2022) den Barkeeper Jimmy. Darüber hinaus hatte er eine Rolle in dem Abenteuerfilm "Jumanji" (1995), in dem er einen Kammerjäger spielte.
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