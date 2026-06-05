"Top Gun: Maverick"-Star James Handy erstochen: Sohn von Freundin in Haft

Tragödie um James Handy. Der aus "Jumanji" und "Top Gun: Maverick" bekannte Schauspieler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Todesumstände könnten tragischer nicht sein.

James Handy stirbt nach Stichattacke

Laut Polizei wurde der US-Amerikaner in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt. Über die Gewalttat hatte unter anderem das Branchenblatt Variety berichtet. Einsatzkräfte wurden in den Nordwesten der Stadt gerufen. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden hat - bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.