"How I Met Your Mother"-Star Nick Pasqual zu 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt

"How I Met Your Mother" Nick Pasqual steht eine lange Haft bevor. Der 36-Jährige, bekannt aus einer Episode der Serie "How I Met Your Mother", hatte im Jahr 2024 seine damalige Partnerin Allie Shehorn mit zahlreichen Messerstichen in Lebensgefahr gebracht.

Nick Pasqual: 32 Jahre bis lebenslänglich Haft

Am 2. Juni 2026 wurde an einem Gericht im kalifornischen San Fernando das Urteil verkündet. Pasqual wurde zu einer Haftstrafe von 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt.

Eine Geschworenenjury hatte Pasqual bereits im vergangenen Monat schuldig gesprochen, unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Einbruchs. Die Vorwürfe, zu denen auch schwere Körperverletzungen im Kontext häuslicher Gewalt mit einem Messer zählt, erstreckten sich über einen Zeitraum von Jänner bis Mai 2024.