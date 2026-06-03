"How I Met Your Mother"-Star Nick Pasqual zu 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt
"How I Met Your Mother" Nick Pasqual steht eine lange Haft bevor. Der 36-Jährige, bekannt aus einer Episode der Serie "How I Met Your Mother", hatte im Jahr 2024 seine damalige Partnerin Allie Shehorn mit zahlreichen Messerstichen in Lebensgefahr gebracht.
Nick Pasqual: 32 Jahre bis lebenslänglich Haft
Am 2. Juni 2026 wurde an einem Gericht im kalifornischen San Fernando das Urteil verkündet. Pasqual wurde zu einer Haftstrafe von 32 Jahren bis lebenslänglich verurteilt.
Eine Geschworenenjury hatte Pasqual bereits im vergangenen Monat schuldig gesprochen, unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Einbruchs. Die Vorwürfe, zu denen auch schwere Körperverletzungen im Kontext häuslicher Gewalt mit einem Messer zählt, erstreckten sich über einen Zeitraum von Jänner bis Mai 2024.
Das Verfahren hatte am 27. April begonnen.
Ex-Freundin mit Messer angegriffen
Allie Shehorn schilderte vor Gericht die von Gewalt geprägte Beziehung. Darunter auch eine Messer-Attacke, bei der Pasqual in ihr Haus eingebrochen und auf sie los gegangen sein soll. "Ich schloss die Tür ab und er fing einfach an, Löcher in diese Tür zu schlagen. Ich rannte ins Badezimmer, weil ich dachte, dass an dieser Tür ein weiteres Schloss ist", sagte die Make-up-Künstlerin laut ABC News während des Prozesses aus. Danach habe Pasqual rund 20-mal auf sie eingestochen, bevor er Richtung Mexico floh.
Der verurteilte Schauspieler will gegen das Urteil in Berufung gehen. Gegenüber Entertainment Weekly gaben seine Vertreter eine Stellungnahme im Pasquals Namen ab, in sich dieser "zutiefst betrübt" zeigte. Allen Betroffenen wünsche er "Heilung und Frieden". In Zukunft möchte er sich auf "Nüchternheit, Genesung, Verantwortung und ein respektvolles Berufungsverfahren" konzentrieren.
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