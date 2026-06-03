90er-Star Rupert Everett durch Eitelkeit "ruiniert": Der traurige Preis für seinen Traumkörper

Der Druck, gut auszusehen, macht nicht nur den Frauen in Hollywood zu schaffen. Auch der britische Schauspieler Rupert Everett leidet unter den schwerwiegenden Folgen seines Strebens nach einem "Traumkörper". "Jetzt bin ich dadurch fast verkrüppelt", erzählte er in einem neuen Interview gegenüber dem Guardian, in dem er seine tragische Geschichte teilte. Seine Eitelkeit habe ihn zu Fall gebracht.

Rupert Everett: "Ich habe mich selbst ruiniert" Der heute 67-jährige Schauspieler hatte in den 90er-Jahren eine Reihe von Kinoerfolgen gefeiert. Voran seine Rolle als Julia Roberts' schwuler bester Freund in "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997) brachte ihm Ansehen ein. In seinem seltenen Interview mit dem Guardian ließ er nun unerwartet offen hinter die Fassaden seiner Karriere blicken. Der Schauspieler arbeitete über Jahre hinweg hart daran, Muskeln aufzubauen. Dies sei ihm eigenen Angaben teuer zu stehen gekommen. Grund für seine schlechte körperliche Verfassung seien vor allem Fehler gewesen, die er beim Krafttraining begangen hat. So sieht Rupert Everett heute aus:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / TINO ROMANO Rupert Everett

"Ich hatte nie Lust, all diese Dinge zu tun, wie Dehnen, was fürs Gewichtheben nötig ist, weil sich die Sehnen immer mehr verkürzen", führte Everett aus. "So langweilig. Ich habe das alles nicht gemacht. Ich glaube, mein Ende wird jetzt also ein Muskel-Skelett-Problem sein." "Eitelkeit ist oft Ausdruck tiefer Unsicherheit" Über seine Zeit als Filmstar sagte der Brite: "Ich sah mal unglaublich gut aus. Ich hatte Muskeln. Alles." Die Sache hatte aber einen Haken: "Es war ziemlich kurzlebig", fügte er hinzu. "Ich nenne es mein Hollywood-Jahr." Trotz seines Erfolgs habe er sich damals unsicher gefühlt, selbst auf dem Höhepunkt seiner Popularität. "Meine Eitelkeit hatte nichts mit dem Gedanken zu tun: 'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land?'. Eitelkeit ist oft Ausdruck tiefer Unsicherheit, nicht etwa das Gefühl, wie umwerfend ich bin", gestand Everett.

In seinem Job als Schauspieler "ging es im Grunde nur darum, attraktiv zu wirken", erinnerte er sich. "Was natürlich daher rührte, dass ich mich nicht attraktiv genug fühlte." Heutzutage gehe er nicht mehr ins Fitnessstudio. Seine einzige sportliche Betätigung sei es, mit seinem Labrador spazieren zu gehen. Auch seine exzessiven Partys und Drogenexzesse habe er hinter sich gelassen. "Als ich noch in Clubs unterwegs war und mit Freunden rumhing, dachte ich immer, ich würde einer dieser 75-Jährigen im Batik-T-Shirt auf Raves sein", so der 90er-Star. Doch es sollte anders kommen. Jetzt sei er nicht "im Entferntesten daran interessiert". Die turbulente Karriere des britischen Kult-Stars Rupert Everett blickt auf eine turbulente Karriere zurück. Der Offizierssohn aus Norfolk verließ mit 15 Jahren die Schule und ging nach London, um Schauspieler zu werden. Hier besuchte er zunächst eine Schauspielschule, von der er wegen Ungehorsam verwiesen wurde. Anschließend finanzierte sich Everett sein Leben zeitweise mit Prostitution, während er an verschiedenen Theatern in ganz England spielte. Seinen Durchbruch erlebte er 1982 mit der West-End-Produktion von Another Country, in der er einen homosexuellen Schuljungen an der Seite von Kenneth Branagh spielte. Dem Theaterstück folgte 1984 eine Filmversion, in der er mit Colin Firth in den Hauptrollen zu sehen war und die Everett internationale Bekanntheit einbrachte. In den 80er-Jahren kam es zu einem ersten Karrierehoch - doch dieses sollte (zumindest vorübergehend) ein jähes Ende finden.