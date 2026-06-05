Doku beleuchtet Marilyn Monroes tragischen Kampf gegen verborgene Erkrankung
Jede zehnte Frau leidet unter Endometriose. Auch Stars sind betroffen. Zahlreiche prominente Frauen weltweit nutzen ihre Bekanntheit, um über die Erkrankung aufzuklären und das gesellschaftliche Stigma zu brechen - darunter "Girls"-Star Lena Dunham, Lili Reinhart, Dolly Parton und Lilly Becker.
Was vielleicht nicht alle wissen: Auch Hollywood-Ikone Marilyn Monroe, die am 1. Juni 100 Jahre alt geworden wäre, machte die chronische Erkrankung zu schaffen. Die Kult-Blondine, die sehr unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch gelitten haben soll, wurde mehrfach wegen Endometriose operiert, was aber vertuscht wurde.
Eine neue Dokumentation gibt Einblicke in den Leidensweg der Schauspielerin.
Marilyn Monroes Kampf gegen Endometriose
Die Filmikone erlitt mehrere Fehlgeburten, wurde aus unerklärlichen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert und galt als "schwierig". All dies dürfte laut der Dokumentation mit dem Titel "End of the Cycle" mit der schmerzhaften Erkrankung zusammenhängen, postuliert die Macherin des Films.
"Die Art und Weise, wie sie all die Jahre dargestellt wurde, war nicht korrekt", sagte Co-Regisseurin Sammy Jaye bei einer Vorführung im Whitby Hotel. "Wenn jemand Marilyn Monroe negativ erwähnt, kann man sich daran erinnern, dass sie die Krankheit zu einer Zeit durchmachte, als sie nichts sagen konnte und es noch keine sozialen Medien gab."
In seinem Kampf gegen Endometriose sei der "Blondinen bevorzugt"-Star weitgehend alleine gewesen, betonte Jaye.
Anthony Summers, Autor des 1985 erschienenen Buches "“Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe", hatte ihre Diagnose durch ihren Arzt bestätigen lassen.
Endometriose "zerstörte" Monroes Leben
"Die Erkrankung war so schwerwiegend, dass sie ihre Ehen, ihren Kinderwunsch, ihre Karriere und letztendlich ihr Leben zerstörte. In einer Zeit vor wirksamen konservativen Operationen oder effektiven medizinischen Therapien führte sie zu einem zunehmenden Gebrauch starker Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Schlafmittel – und zu einer Medikamentenabhängigkeit", schrieb Summers über die chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst.
Die Endometriose verursachte bei Monroe so starke Schmerzen, dass sie sich vertraglich sogar das Recht zusichern ließ, während ihrer Menstruation nicht arbeiten zu müssen.
Der Film "End of the Cycle", der auf der Seite endocollective.org gestreamt werden kann, gibt weitere bisher unbekannte Einblicke in den stillen Kampf des Hollywood-Stars.
In einem Fall, der im Film gezeigt wird, klebte Monroe vor ihrer Blinddarmentfernung im April 1952 einen flehentlichen Brief an ihren Bauch, in dem stand: "Bitte retten Sie (ich kann es nicht genug fordern) was Sie können – ich bin in Ihren Händen. Sie haben Kinder und Sie müssen wissen, was das bedeutet – bitte, Dr. Rabwin – ich weiß, Sie werden es irgendwie verstehen."
Es gibt wohl keine Schauspielerin, die so berühmt war und ist wie Marilyn Monroe. Sie gilt bis heute als eine der größten Ikonen des 20. und 21. Jahrhunderts. Geboren als Norma Jeane Mortenson war Marilyn der Inbegriff von Schönheit, Verletzlichkeit und Sexappeal. Ihr mysteriöser Tod im Alter von nur 36 Jahren im Jahr 1962 machte die Hollywood-Blondine schließlich unsterblich.
Ein Rückblick auf ihr Leben:
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