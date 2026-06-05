Doku beleuchtet Marilyn Monroes tragischen Kampf gegen verborgene Erkrankung

Anthony Summers, Autor des 1985 erschienenen Buches "“Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe", hatte ihre Diagnose durch ihren Arzt bestätigen lassen.

Endometriose "zerstörte" Monroes Leben

"Die Erkrankung war so schwerwiegend, dass sie ihre Ehen, ihren Kinderwunsch, ihre Karriere und letztendlich ihr Leben zerstörte. In einer Zeit vor wirksamen konservativen Operationen oder effektiven medizinischen Therapien führte sie zu einem zunehmenden Gebrauch starker Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Schlafmittel – und zu einer Medikamentenabhängigkeit", schrieb Summers über die chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst.

Die Endometriose verursachte bei Monroe so starke Schmerzen, dass sie sich vertraglich sogar das Recht zusichern ließ, während ihrer Menstruation nicht arbeiten zu müssen.

Der Film "End of the Cycle", der auf der Seite endocollective.org gestreamt werden kann, gibt weitere bisher unbekannte Einblicke in den stillen Kampf des Hollywood-Stars.

In einem Fall, der im Film gezeigt wird, klebte Monroe vor ihrer Blinddarmentfernung im April 1952 einen flehentlichen Brief an ihren Bauch, in dem stand: "Bitte retten Sie (ich kann es nicht genug fordern) was Sie können – ich bin in Ihren Händen. Sie haben Kinder und Sie müssen wissen, was das bedeutet – bitte, Dr. Rabwin – ich weiß, Sie werden es irgendwie verstehen."

Es gibt wohl keine Schauspielerin, die so berühmt war und ist wie Marilyn Monroe. Sie gilt bis heute als eine der größten Ikonen des 20. und 21. Jahrhunderts. Geboren als Norma Jeane Mortenson war Marilyn der Inbegriff von Schönheit, Verletzlichkeit und Sexappeal. Ihr mysteriöser Tod im Alter von nur 36 Jahren im Jahr 1962 machte die Hollywood-Blondine schließlich unsterblich.

Ein Rückblick auf ihr Leben: