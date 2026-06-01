Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe: 10 wenig bekannte Fakten

Bis heute übt Marilyn Monroe eine ungebrochene Faszination aus – vielleicht, weil sie wie kaum eine andere Popkultur-Persona des 20. Jahrhunderts in widersprüchlichen Rollen zugleich existierte. Sie war Sexsymbol und zugleich eine ernsthaft arbeitende Schauspielerin, die am Actors Studio studierte und um künstlerische Anerkennung rang. In der öffentlichen Wahrnehmung erschien sie oft als verletzliches Opfer eines gnadenlosen Studiosystems, während sie hinter den Kulissen mit der Gründung einer eigenen Produktionsfirma strategisch Macht und Kontrolle suchte. Das Bild des naiven Blondchens (im weißen Kleid über dem U-Bahn-Schacht), das Hollywood kultivierte, stand im Kontrast zu einer Frau, die ihr Image bewusst formte, Verträge neu verhandelte und ihre Wirkung genau kannte.

Gerade dieses Spannungsfeld – zwischen Projektion und Persönlichkeit, zwischen Kunstfigur und realem Menschen – macht Marilyn Monroe bis heute zu einer Projektionsfläche für zeitlose Fragen nach Ruhm, Selbstbestimmung und dem vom Patriarchat geprägten Bild der Frau in unserer Gesellschaft.