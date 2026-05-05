7 Dinge, Sie vielleicht noch nicht über "Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway wussten

Sollte bei Casting zehn Männer küssen

Hathaway täuschte eigenen Angaben zufolge vor rund 20 Jahren Enthusiasmus darüber vor, sich bei einem Casting durch eine Reihe potenzieller Filmpartner küssen zu müssen. "In den 2000er-Jahren - und das ist mir auch passiert - wurde es als normal angesehen, einen Schauspieler zu bitten, mit anderen Schauspielern zu knutschen, um die Chemie zu testen", sagte sie 2024 der Modezeitschrift "V Magazine". "Mir wurde gesagt: 'Heute kommen zehn Typen und du bist gecastet. Freust du dich nicht darauf, mit jedem von ihnen rumzumachen?' Und ich dachte: 'Stimmt etwas nicht mit mir?', weil ich mich nicht gefreut habe. Ich fand, es klang eklig." Sie sei damals "so jung" gewesen und habe genau gewusst, "wie leicht man alles verlieren kann, wenn man als 'schwierig' abgestempelt wird", erklärte Hathaway. "Also tat ich einfach so, als wäre ich begeistert und machte weiter." Die Schauspielerin betonte, dass es in dieser Situation nicht um ein "Machtspiel" der Verantwortlichen gegangen sei und niemand sie habe verletzen wollen. "Es war einfach eine ganz andere Zeit und heute wissen wir es besser."