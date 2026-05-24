Streit mit Lagerfeld - und was sie vielleicht sonst noch nicht über Meryl Streep wussten

Glücklicherweise ist eine Befürchtung von Meryl Streep über ein frühes Ende ihrer Karriere nicht eingetroffen. Denn von der Schauspielerin, die am 22. Juni 76 Jahre alt wird, kann man einfach nicht genug bekommen. Dafür sprechen auch diese Zahlen: Mit 21 Oscar-Nominierungen hat sie in Hollywood mit Abstand die Nase vorn. In ihrer rund 50-jährigen Leinwandkarriere hat Streep drei Oscars und acht Golden-Globe-Trophäen gewonnen. Derzeit ist sie in "Der Teufel trägt Prada 2" zu sehen.

Meryl Streep ist geradezu süchtig nach aktuellen Informationen: "Ja, ich bin ein Polit-Junkie. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Nachrichten im Fernsehen zu schauen", sagte sie 2004 der Programmzeitschrift "TV Spielfilm". Für sie sei alles politisch, "jede Entscheidung, auch eine, die ein Schauspieler oder Regisseur fällt".

Meryl Streep lässt der Trubel in Hollywood kalt. "Ich gehöre dort nicht hin", sagte sie 2010 im Alter von 60 Jahren dem Online-Dienst der "Zeit". Auch die Anforderungen, die an Schauspielerinnen gestellt werden, haben sie demnach nie interessiert."Mein Ding war das nie, mich interessierte das Handwerk, mich verwandeln zu können. Egal, ob die Rolle nun Mann oder Frau ist, egal, ob dick oder dünn, egal ob alt oder jung - ich wollte irgendwann in der Lage sein, das alles zu meistern." Gerade bei jungen Darstellerinnen sei der Druck zur Schlankheit heute enorm. "Man muss extrem hübsch und am besten auch noch extrem dünn sein, zumindest denkt das die Mehrheit der Masse." Sie hoffe, dass ihre Töchter mit diesen Anforderungen gut zurecht kommen.

Meryl Streep hält äußerst wenig von Diäten. "Es gibt keine größere geisttötende, idiotische, selbstzerstörerische Ablenkung vom Spaß des Lebens, als seine Gedanken an Diäten zu verschwenden", sagte Streep 2016 dem Magazin "Meins". Man solle nicht zu viel Zeit damit verbringen, über sein Gewicht nachzudenken. "Ich habe früher immer gedacht, dass ich zu dick bin und dass meine Nase zu hässlich ist. Jetzt, wenn ich mir Filme von früher anschaue, wundere ich mich, was ich damals für ein Problem hatte", sagte die US-Schauspielerin. "Ich sah toll aus - wenn ich mich mit jetzt vergleiche."

Lagerfeld ließ inzwischen gegenüber "WWD" mitteilen, dass seine Äußerungen auf einem Missverständnis beruht hätten. "Ich bedaure diese Kontroverse und wünsche Frau Streep viel Erfolg bei ihrer 20. Oscar-Nominierung", schrieb Lagerfeld damals. Die Schauspielerin wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. "Herr Lagerfelds allgemeine Äußerung des 'Bedauerns' war keine Entschuldigung", hieß es in Streeps Erklärung an "WWD". Sie wolle eine förmliche Entschuldigung: "Er hat gelogen, es wurde gedruckt, und ich warte immer noch."

Mode-Legende Karl Lagerfeld hatte sich einst durch eine leichtfertige Äußerung den Zorn von Meryl Streep zugezogen. Die Schauspielerin forderte 2017 von Lagerfeld eine Entschuldigung für seine Äußerungen zu ihrer Garderobe für die Oscar-Gala. "Karl Lagerfeld hat mich diffamiert", schrieb Streep in einer Erklärung an das Modemagazin "WWD". Gegenüber dem Fachblatt hatte sich Lagerfeld zuvor darüber beschwert, dass Streep seinem Modehaus Chanel einen Auftrag für eine Oscar-Robe erteilt habe - diesen dann aber wieder zurückgezogen habe, als ein anderer Modeschöpfer ihr angeboten habe, umsonst ein Kleid zu schneidern.

Meryl Streep hat sich bei der Erziehung ihrer Kinder auch wie eine strenge Tigermutter gefühlt. Sohn Henry habe, als er klein war, Klavier spielen wollen, aber die Lehrer seien nicht gut gewesen und er habe rasch die Lust verloren, wie sie 2017 in einem Interview mit dem "Lufthansa Magazin" erzählte. Sie habe ihm geraten, er müsse weiter Unterricht nehmen. Ihr Mann sei mit dem Thema entspannter umgegangen. "Aber ich wusste, wir sollten weitermachen. Heute ist mein Sohn 37 Jahre alt und Musiker. Tiger-Mom Meryl hatte also recht!"

Zu ihrem 72. Geburtstag ist Meryl Streep mit einem ungewöhnlichen Geschenk überrascht worden: Street-Art-Künstler Adrian Wilson benannte die U-Bahn-Station der 72 Street in New York kurzerhand in "72 Streep" um. Auf Instagram hatte der Künstler damals Bilder der U-Bahn-Schilder geteilt, auf denen er das "t" jeweils mit einem "p" überklebt hatte. Ein Foto, auf dem auch ein Straßenschild die Aufschrift "72 Streep" trägt, sei dagegen nur eine Simulation mit einem Bildbearbeitungsprogramm gewesen. "Der Typ mit der Hebebühne hat mich im Stich gelassen", schrieb der Künstler. Daher habe er dieses Vorhaben nicht umsetzen können.

Meryl Streep hatte nach eigenen Angaben wegen einer einsamen Quarantäne-Phase zu Coronazeiten Schwierigkeiten am ersten Drehtag ihres neuen Films. "Ich war so schlecht", sagte die Hollywood-Schauspielerin 2020 im Gespräch mit dem Talkmaster Stephen Colbert. "Ich konnte mich an nichts erinnern." Vor Beginn des Drehs der Sci-Fi-Komödie "Don't Look Up", in der Streep die US-Präsidentin spielt, sei sie in Quarantäne gewesen - "total allein", wie sie erklärte. "Und meine erste Szene bestand darin, als Präsidentin ein Stadion voll mit 20.000 Menschen zu betreten, mein großes Gesicht auf dem Großbildschirm vor mir, und ich bin total durchgedreht", sagte sie lachend. In Wirklichkeit habe ihr Publikum natürlich nur aus einzeln verteilten Menschen mit Masken und Visieren bestanden, die später bei der Bearbeitung dupliziert werden.

Hollywood-Ikone Meryl Streep und ihr Ehemann, der Künstler Don Gummer, waren lange getrennt, bevor sie es offiziell machten. Das Paar sei bereits vor mehr als sechs Jahren auseinandergegangen, hieß es 2023 in einer Mitteilung von einem Sprecher von Streep, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten. "Sie werden sich immer umeinander kümmern, haben sich aber entschieden, ihre Leben unabhängig voneinander zu leben." Streep und Gummer hatten 1978 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Meryl Streep spielt in dem neuen "Der Teufel trägt Prada"-Film erneut die Modezarin Miranda Priestly - angelehnt an die langjährige Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour.

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für Wintour gearbeitet hat. Im Juni 2025 kündigte Wintour ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels an. Ihre Nachfolgerin ist Chloe Malle.