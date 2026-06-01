Edin Hasanović, bekannt durch seine Rolle als "Tatort"-Kommissar, hat auf Instagram berührende Worte über seinen Vater geteilt, der im Alter von nur 26 Jahren während des Bosnienkrieges ums Leben kam. Der Schauspieler, der selbst erst zwei Monate alt war, als sein Vater verschwand, nutzt diesen tragischen Verlust, um eine eindringliche Botschaft an alle Väter zu richten.

"Zwei Monate lang durftest du mich nur kennenlernen" Hasanović, heute 34 Jahre alt, wuchs ohne seinen Vater auf. Jedes Jahr erinnert er an dessen Tod sowie die schmerzhafte Leere, die diese Erfahrung in seinem Leben hinterlassen hat – auch 34 Jahre später. "Mein lieber Papa, mein Babo, heute vor 34 Jahren hast du den letzten Abend mit mir verbracht, wahrscheinlich mit der Gewissheit, dass es der letzte gemeinsame wird. Morgen schon wirst du mit nur 26 Jahren für immer aus meinem Leben verschwinden", beginnt der Schauspieler seinen umfassenden und gefühlvollen Instagram-Beitrag. "Zwei Monate lang durftest du mich nur kennenlernen. Sie werden dich mitnehmen, mit deinen Brüdern und anderen Männern auf LKWs zusammenpferchen und irgendwann irgendwie töten," schreibt er weiter. Bis heute ist nicht bekannt, wann und wo sein Vater starb, seine Überreste wurden nie gefunden. "Ich werde auch 34 Jahre später nicht wissen, ob ich das, was von dir übrig ist, je beerdigen werden kann."

"Du fehlst bis heute" Obwohl er sich an seinen Vater aufgrund seines damals so jungen Alters nicht mehr erinnern kann, bleibt der Verlust für Hasanović sein gesamtes Leben spürbar, gibt er zu. In seinem Beitrag beschreibt er die anhaltende emotionale Lücke: "Du hast gefehlt. Du fehlst bis heute. Heute ist dein Sohn erwachsen. Ich bin ein Mann geworden ohne jemals einen Mann in meinem Leben als Vorbild gehabt zu haben. Ich glaub, ich hab das ganz gut gemacht. Aber es war hart. Und bis heute muss ich damit klarkommen, dass du für immer nur eine Fantasie bleiben wirst." Fantasie und Hoffnung zugleich ist wohl auch, dass die Familie mit dem Tod des Vaters endlich abschließen kann. "Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf, dass ich eines Tages den Anruf bekomme, weil sie etwas, egal wie viel es ist, von dir gefunden haben, sodass du deine letzte Ruhe in Würde finden kannst", so Hasanović.