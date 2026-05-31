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Schauspielerin Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester.

Kelly Curtis starb im Alter von 69 Jahren in ihrem Zuhause. Friedlich und inmitten der Natur.
31.05.2026, 16:25

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Jamie Lee Curtis trägt eine schwarze Jacke und eine Brille vor einem Werbeplakat.

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben. "Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin", schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram.

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Das Management der Schauspielerin bestätigte den Tod der Schwester. Kelly sei am Samstag gestorben. "In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich", schrieb Curtis.

Zu den Gründen machte sie keine Angaben. Die Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee. Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben.  

"Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Großzügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten", schrieb Curtis auf Instagram.

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Agenturen, SW  | 

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