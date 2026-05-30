Star-Koch Johann Lafer: "Ich habe Lymphdrüsenkrebs"

Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Ich bin krank. Ernsthaft krank", sagte der Steirer im Interview mit der Bild-Zeitung. "Ich habe Lymphdrüsenkrebs." Wie der 68-Jährige weiters öffentlich machte, befindet er sich derzeit in chemotherapeutischer Behandlung.

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden. "Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts", erinnert sich der 68-jährige Österreicher. Später folgte demnach die Diagnose.