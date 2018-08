Warum uns der Tod von Marilyn Monroe bis heute beschäftigt

Sogar der Bericht des Gerichtsmediziners Thomas T. Noguchi (der ebenso die Autopsien an Robert F. Kennedy, Sharon Tate, Gia Scala, William Holden, Natalie Wood und John Belushi durchführen musste) wurde in Frage gestellt, nachdem er sich Jahre später zu Marilyns Autopsie und einer einstigen Fehldiagnose äußerte. Weder gab es Pillenrückstände in ihrem Magen, noch Erbrochenes, wie es im Fall von solchen Überdosen üblich ist. Ebenso wurde keinerlei Flüßigkeit in Marilyns Schlafzimmer gefunden, was die Frage aufwirft, wie sie all diese Tabletten ohne etwas Trinkbarem hinunterschlucken konnte. Laut Augenzeugenberichten war bereits gegen 23 Uhr ein Krankenwagen vor Marilyns Haus am Helena Drive gesichtet worden. Nachbarn erzählten jahrelang, sie hätten Senator Bobby Kennedy an jenem verhängnisvollen Tag in das Haus der Schauspielerin kommen und gehen sehen.