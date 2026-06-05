"Anstößige Inhalte": Youtube löscht Video von Barbara Schöneberger

Seit einigen Wochen betreibt Barbara Schöneberger einen eigenen Youtube-Kanal, wo sie Einblicke in ihr Privatleben gibt. Doch jetzt musste sie eine Abmahnung einstecken: Ein neues Video von Schöneberger wurde kurz nach der Veröffentlichung zwischenzeitlich von der Plattform entfernt.

Die Moderatorin habe gegen Richtlinien verstoßen.

Youtube entfernt Video von Barbara Schöneberger - wegen "Nacktheit"

Zuvor hatte Schöneberger auf Instagram in Erinnerungen geschwelgt. Die deutsche Komikerin zeigte sich in einem Clip auf dem Fußboden sitzend, umgeben von Zeitungs-Ausschnitten und alten Magazinen.

"Ich schwelge in der Vergangenheit", teilte die 52-Jährige ihren Followern mit. "Und zwar habe ich aus dem Keller die alten Presseausschnitte rausgesucht. Ich habe ja alles aufgehoben damals."