"Anstößige Inhalte": Youtube löscht Video von Barbara Schöneberger
Seit einigen Wochen betreibt Barbara Schöneberger einen eigenen Youtube-Kanal, wo sie Einblicke in ihr Privatleben gibt. Doch jetzt musste sie eine Abmahnung einstecken: Ein neues Video von Schöneberger wurde kurz nach der Veröffentlichung zwischenzeitlich von der Plattform entfernt.
Die Moderatorin habe gegen Richtlinien verstoßen.
Youtube entfernt Video von Barbara Schöneberger - wegen "Nacktheit"
Zuvor hatte Schöneberger auf Instagram in Erinnerungen geschwelgt. Die deutsche Komikerin zeigte sich in einem Clip auf dem Fußboden sitzend, umgeben von Zeitungs-Ausschnitten und alten Magazinen.
"Ich schwelge in der Vergangenheit", teilte die 52-Jährige ihren Followern mit. "Und zwar habe ich aus dem Keller die alten Presseausschnitte rausgesucht. Ich habe ja alles aufgehoben damals."
Während sie zu ihren Fans sprach, wühlte sie sich durch den Berg an Erinnerungsstücken, zu denen auch eine Illustrierte zählt, in der Barbara Schöneberger in Unterwäsche zu sehen ist.
"Schaut mal her, wie viel über mich damals noch erschienen ist", erzählte die Moderatorin, außer sich vor Begeisterung, und fügte hinzu: "Ja, da hat man noch Zeitung gelesen."
Dann verwies der TV-Star seine Fans auf Youtube. "Ich wollte mit euch ein bisschen in der Memory Lane wandeln. Ihr könnt dabei sein. Auf Youtube gibt es einen ganzen Film drüber", weckte Schöneberger die Neugierde.
Wer dem Link folgte, wurde jedoch enttäuscht.
Statt des beworbenen Videos fand man auf Youtube lediglich den Hinweis vor, dass der Inhalt aufgrund eines Regelverstoßes nicht mehr verfügbar sei. Berichten zufolge war das Video nur wenige Minuten online.
Es kann angenommen werden, dass einzelne von Schöneberger präsentierten Archivbilder die automatische Prüfung der Plattform nicht bestanden haben.
"Anstößige Inhalte, die der sexuellen Befriedigung dienen, sind auf Youtube nicht erlaubt. Das Veröffentlichen pornografischer Videos kann dazu führen, dass die Inhalte entfernt werden oder der entsprechende Kanal geschlossen wird. Videos mit Fetisch-Inhalten werden entfernt oder mit einer Altersbeschränkung versehen", lautete die automatisierte Erklärung der Plattform.
"Rausschneiden wollen wir es natürlich nicht"
Barbara Schöneberger zeigt sich fassungslos und erheitert gleichzeitig.
"Leute ich muss euch was erzählen auf Youtube, und es ist gesperrt worden", sagt sie auf Instagram. "Und es macht mich gleichzeitig betroffen, aber auch ein bisschen stolz, weil es ist gesperrt worden wegen sexueller Inhalte und Nacktheit."
Der Youtube-Zensur beugen will sich die Moderatorin nicht. "Rausschneiden wollen wir es natürlich nicht", stellte sie klar - ohne Details zu dem von der Plattform verbotenen Inhalt zu nennen. "Aber wir wollen es irgendwie durchkriegen."
Video wieder online
Ihr Team rede mit Youtube, um das Video dann erneut hochzuladen, so Schöneberger am Donnerstag. Heute Freitag ist es soweit - der Clip ist wieder da.
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