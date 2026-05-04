Barbara Schöneberger über größten "Abturn" bei Männern: "Oft ein Defizit"
Barbara Schöneberger ist seit 2009 mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Ihr Privatleben hält die Moderatorin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf ihrem Youtube-Channel "BARBARA - Schöneberger wird's nicht" verrät sie jetzt aber, was sie bei Männern so gar nicht leiden kann.
Als ein Fan in einer Frage-Antwort-Session von ihr wissen wollte, was für sie "der größte Abturn bei Männern" sei, nahm sich Schöneberger in kein Blatt vor den Mund.
Was Barbara Schöneberger an Männern stört
"Also, ich habe in meinem Leben schon sehr viel mit Männern zu tun gehabt", erzählte die deutsche TV-Ikone daraufhin. "Und was mir immer mehr auffällt, was oft ein Defizit bei Männern ist - und ich möchte hier nicht generalisieren, aber ich merke doch ein Muster", begann sie.
"Es gibt ja viele Männer, die einfach keine einzige Frage stellen", lautete Schönebergers Sicht auf das andere Geschlecht. "Und wenn man dann mal neben einem Mann sitzt, der einem Fragen stellt, dann denkt man gleich schon so: 'Oh mein Gott, den will ich heiraten, weil der hat mich jetzt schon zwei Sachen gefragt.'"
Der Moderatorin sei aufgefallen, dass viele Männer zwar gerne von sich erzählen, aber kaum aus Interesse am Gegenüber nachfragen würden. "Das fehlt mir manchmal ein bisschen bei Männern", gab sie zu.
Mit ihrem Ehemann lebt Barbara Schöneberger ein skandalfreies Leben.
2010 kam der gemeinsame Sohn des Paares zur Welt. 2013 gebar Schöneberger eine Tochter. 2018 verriet die Moderatorin, privat den Nachnamen ihres Mannes angenommen zu haben, beruflich tritt sie aber weiterhin unter ihrem Geburtsnamen Schöneberger auf.
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