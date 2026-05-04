Barbara Schöneberger über größten "Abturn" bei Männern: "Oft ein Defizit"

Barbara Schöneberger ist seit 2009 mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Ihr Privatleben hält die Moderatorin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf ihrem Youtube-Channel "BARBARA - Schöneberger wird's nicht" verrät sie jetzt aber, was sie bei Männern so gar nicht leiden kann.

Als ein Fan in einer Frage-Antwort-Session von ihr wissen wollte, was für sie "der größte Abturn bei Männern" sei, nahm sich Schöneberger in kein Blatt vor den Mund.

Was Barbara Schöneberger an Männern stört