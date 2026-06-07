Charles' Faszination für Nager, die er in seinem Privathaus frei herumlaufen lässt

Obwohl es innerhalb der königlichen Familie bekanntermaßen viele Tierliebhaber gibt, kann zumindest König Charles III. nicht alle Vierbeiner leiden. Angeblich erträgt es der britische Monarch nicht, sich im selben Raum wie eine Katze aufzuhalten (mehr zu Charles' Phobie lesen Sie hier). Dafür haben es dem Monarchen bestimmte Nagetiere angetan. Charles ist für seine Liebe zu Pferden und Hunden bekannt, doch es mag überraschen, dass Seine Majestät auch eine ungewöhnliche Vorliebe für Eichhörnchen hegt. König Charles über seine Liebe zu Eichhörnchen Kürzlich besuchte der König den Biotech-Campus der britischen Behörde für Tier- und Pflanzengesundheit in York und besichtigte Einrichtungen, in denen Wissenschaftler Methoden zur Eindämmung der Grauhörnchenpopulation entwickeln, die eine Bedrohung für das einheimische, vom Aussterben bedrohte Eichhörnchen darstellt.

An den dort entwickelten Konzepten zur Reduktion der Grauhörnchen-Vermehrung zeigte sich Charles laut Hello! "sehr interessiert". Das Grauhörnchen wird als eigenständige Art innerhalb der Gattung der Eichhörnchen eingeordnet. Es ähnelt dem Eurasischen Eichhörnchen, welches ein rotes Fell aufweist - hat aber ein graues Fell. Charles soll Hello! zufolge schon lange eine "Faszination" für Eichhörnchen hegen. Im Jahr 2009 wurde er zum Schirmherrn des Red Squirrel Survival Trust ernannt. Die nationale Wohltätigkeitsorganisation wurde gegründet, um die in Großbritannien bedrohte Eichhörnchenart zu erhalten und zu schützen. 2021 hatte der Monarch anlässlich des Tages der Eichhörnchen einen Brief an die Organisation geschrieben, in dem er seine Begeisterung für die "charmanten und intelligenten Tiere" zum Ausdruck brachte.