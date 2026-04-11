Obwohl es innerhalb der königlichen Familie bekanntermaßen viele Tierliebhaber gibt, kann zumindest König Charles III. nicht alle Vierbeiner leiden. Angeblich erträgt es der britische Monarch nicht, sich im selben Raum wie eine Katze aufzuhalten.

Die Aversion geht sogar noch weiter: Laut Brian Hoey, einem ehemaligen BBC-Korrespondenten und Autor, wittert Charles die Anwesenheit einer Katze in einem Haus, selbst wenn er diese im Moment nicht sehen kann.

König Charles ist kein Katzenfreund

Die Abneigung habe sich bereits abgezeichnet, als der heute 77-Jährige noch ein Kind war.

In seinem 2013 erschienenen Buch "Pets by Royal Appointment" schrieb Hoey: "Prinzessin Margaret schenkte ihm als Kind ein Kätzchen, das er auf Anhieb nicht mochte. Seitdem hat er eine Abneigung gegen alles Katzenartige entwickelt und sagt, er könne es nicht einmal ertragen, wenn sich eine Katze im selben Zimmer befindet", so der Autor in seinem Buch weiter.