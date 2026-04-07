Adelsexperte: Harry hat sich mit Meghan "übernommen" - schon kurz nach Hochzeit sichtbar

Adelsexperte Hugo Vickers gibt in seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II" Einblicke in die Ehe von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Darin behauptet der Autor, dass schon bald nach der Hochzeit der beiden ersichtlich wurde, wie sehr sich der Herzog von Sussex seiner Frau untergeordnet haben soll, um sie zufriedenzustellen. Laut einem Royal-Experten begann Meghan sogar, nur kurz nach der Hochzeit die öffentlichen Reden ihres Mannes zu überprüfen.

Das sei ersichtlich geworden, als das frischverheiratete Paar 2018 Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland bereiste - eine Tour, die für Meghan laut Royal-Expertin Tina Brown hinter den Kulissen die "reinste Tortur" gewesen sein soll (dazu mehr).

Prinz Harry mit Herzogin Meghan "übernommen"

"Beobachter stellten fest, dass Prinz Harrys Reden bereits einen kalifornischen Beigeschmack hatten", schreibt Vickers. "Im Oktober 2018 besuchten sie Australien - eine Reise, die als Erfolg gewertet wurde - doch jede Rede Harrys wurde von Meghan geprüft." Dies habe Harry laut dem Adelsexperten wie einen verlorenen Prinzen wirken lassen - was schon bald noch offensichtlicher geworden sein soll. "Im darauffolgenden Jahr, 2019, wirkte er unbehaglich (...). Er wirkte an Ostern unglücklich und insgesamt wie ein Mann, der sich übernommen hatte", so der Autor.