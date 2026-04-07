Ihre Freundschaft zu Jeffrey Epstein hat Sarah Ferguson ihren Ruf, ihren Titel und ihr kommodes Leben in der Royal Lodge gekostet. Wie auch ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor musste die ehemalige Herzogin von York aus Luxus-Anwesen ausziehen. Was treibt Sarah Ferguson nach Rauswurf auf Royal Lodge? Aus der Öffentlichkeit hat sich "Fergie" zurückgezogen. Zuletzt wurde sie bei der Taufe ihrer Enkelin Athena am 12. Dezember in London gesichtet. Dazu mehr:

Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nun berichtet die Boulevardzeitung Daily Mail, dass sich Ferguson von prominenten Freunden beherbergen lasse, während sie sich auf einer Art "geheimer Weltreise" befinde und "Sofa-Surfing" betreibe, nun da sie ohne festen Wohnsitz sei. Die britische Society-Expertin Alison Boshoff will in Erfahrung gebracht haben, dass die Mutter von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie seit der Zwangsräumung ein nomadisches Leben führe, das von "diskreten, wohlhabenden Freunden" unterstützt wird.