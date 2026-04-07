Thomas Gottschalk privat unterwegs: Erste Fotos nach Rückzug wegen Krebsdiagnose

Ende November 2025 gab Thomas Gottschalk kurz nach der KURIER ROMY öffentlich bekannt, an einem Angiosarkom erkrankt zu sein. "Ich glaube es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte der deutsche Entertainer damals gegenüber der Bild-Zeitung. Seine Frau Karina erklärte im Gespräch mit dem Medium: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht." Gottschalk sei sofort operiert worden, dabei wurden Teile seiner Harnleiter und seiner Blase entfernt (dazu mehr).

Thomas Gottschalk: Restaurantbesuch zu Ostern

Anfang Dezember bedankte er sich bei seinen Fans für die Anteilnahme und kündigte an, sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. "Deshalb kümmere ich mich die nächsten sechs Monate ausschließlich um meine Genesung", erklärte der "Wetten, dass...?"-Star in einem Posting.

Nun hat sich der Moderator erstmals wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen. Am Ostermontag, dem 6. April 2026, wurden von dem Lokal "Bräustüberl Tegernsee" mehrere Fotos von Gottschalk veröffentlicht.