Thomas Gottschalk privat unterwegs: Erste Fotos nach Rückzug wegen Krebsdiagnose
Ende November 2025 gab Thomas Gottschalk kurz nach der KURIER ROMY öffentlich bekannt, an einem Angiosarkom erkrankt zu sein. "Ich glaube es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte der deutsche Entertainer damals gegenüber der Bild-Zeitung. Seine Frau Karina erklärte im Gespräch mit dem Medium: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht." Gottschalk sei sofort operiert worden, dabei wurden Teile seiner Harnleiter und seiner Blase entfernt (dazu mehr).
Thomas Gottschalk: Restaurantbesuch zu Ostern
Anfang Dezember bedankte er sich bei seinen Fans für die Anteilnahme und kündigte an, sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. "Deshalb kümmere ich mich die nächsten sechs Monate ausschließlich um meine Genesung", erklärte der "Wetten, dass...?"-Star in einem Posting.
Nun hat sich der Moderator erstmals wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen. Am Ostermontag, dem 6. April 2026, wurden von dem Lokal "Bräustüberl Tegernsee" mehrere Fotos von Gottschalk veröffentlicht.
"Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den "Wetten, dass..?"-König mit seiner Familie bei uns begrüßen. Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben", heißt es in dem Posting, das mit einem Dankeschön an Gottschalk schließt: "Schön, dass ihr da wart und danke für diesen besonderen Abend."
Das Restaurant teilte zwei Fotos von Gottschalk. Bei dem ersten Bild handelt es sich um ein Gruppenfoto, auf dem der Moderator zusammen mit seiner Frau Karina Mroß, seiner Stieftochter Melinda Mroß und dem Restaurantleiter Bernhard Sagerer posiert. Auf dem zweiten Foto ist Gottschalk neben Sagerer zu sehen.
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