21. Hochzeitstag von Charles & Camilla: Schlafzimmer-Arrangement hält Ehe aufrecht

Im vergangenen Jahr hatten sie ihr 20. Ehejubiläum in Rom verbracht. Camilla hatte während der Rede des Königs im italienischen Parlament laut der Nachrichtenagentur PA einen Teil ihres Hochzeitsoutfits von der standesamtlichen Trauung am 9. April 2005 getragen.

Getrennte Betten im Königshaus

Der Daily Express berichtete einst über das "Geheimnis" ihrer Ehe. Demnach würden Charles und Camilla in ihrem Heim Clarence House angeblich über drei Schlafzimmer verfügen: eines für ihn, eines für sie und eines, das sie bei Bedarf gemeinsam nützen. Charles leide an chronischen Rückenschmerzen und allein zu schlafen soll dabei helfen, diese zu lindern, hieß es in dem Bericht. "Seine Königliche Hoheit hat ein Zimmer mit einem Doppelbett, das nach seinem eigenen Geschmack eingerichtet ist. Und Camilla hat ihr eigenes Zimmer mit einem Doppelbett, das genau so eingerichtet ist, wie sie es mag", verriet ein Freund des Paares bereits vor einiger Zeit der Daily Mail. "Außerdem haben sie ein gemeinsames Schlafzimmer mit einem Doppelbett, das sie nutzen können, wann immer sie möchten. Das Arrangement passt perfekt zu ihnen", plauderte der Insider weiter aus.

Die große Liebesgeschichte von König Charles und Camilla begann vor mehr als einem halben Jahrhundert. Bei einem Polospiel in Windsor im Jahr 1970 lernten die beiden sich kennen - und das Schicksal nahm seinen Lauf. Angeblich funkte es sofort, und Camilla soll ziemlich bald nach dem Kennenlernen gesagt haben: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ururgroßvaters, wie wär"s mit uns?"