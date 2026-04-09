Kates frühere Assistentin Natasha Archer: Die eine frustrierende Sache am Job

Prinzessin Kates langjährige Mitarbeiterin Natasha Archer wagte kürzlich einen Neustart als Creative Consultant - etwa: Beraterin im Kreativbereich. "Wir bieten diskrete, durchdachte Beratung in den Bereichen Garderobe, persönliches Auftreten und kreative Gestaltung und helfen Einzelpersonen und Familien dabei, sich selbstbewusst und mit absoluter Sicherheit zu präsentieren. Mit Präzision und Raffinesse gestalten wir die Details so, dass jeder Eindruck mühelos, selbstbewusst und vollkommen harmonisch wirkt", heißt es auf Archers offiziellem Instagram-Account. Rund 15.500 Menschen folgen Archer auf der Plattform.

Die Times und das People-Magazin hatten im Juli berichtet, dass Archer, eine von Kates persönlichen Assistentinnen, nach 15 Jahren an der Seite der Prinzessin angekündigt haben soll, sich beruflich verändern zu wollen. Dazu schrieb die Times: "Als 'unschätzbar wertvoll' für Kates privaten Haushalt angesehen, wird Archer zugeschrieben, der Prinzessin dabei geholfen zu haben, traditionelle Eleganz mit moderner Mode zu verbinden."

"Zu meiner Rolle gehörten viele andere Dinge..." Zu ihrer Tätigkeit gehörte mehr, wie Archer jetzt andeutet. "Ich werde oft als Stylistin bezeichnet, und das ist ziemlich frustrierend", sagte sie in einem Interview mit The Telegraph, aus dem das People-Magazin zitierte. "Zu meiner Rolle gehörten noch viele andere Dinge … Ich bin keine klassische Stylistin; ich kümmere mich um alles. Sogar um administrative Aufgaben. Ich habe das Gefühl, dass es eine einzigartige Begabung ist, die ich bestimmten Menschen bieten kann." Sie liebe es, "Menschen zu unterstützen", so Archer weiter. "Vielleicht kommt jemand zu mir, der Hilfe bei einer kleinen Hochzeit braucht, oder jemand, der sagt: 'Ich fahre das erste Mal in den Skiurlaub'", erzählt sie im Telegraph-Gespräch. "Andere Klientinnen sind zum Beispiel Geschäftsfrauen, die eine große Rede halten müssen, und schon sehr selbstbewusst sind, jedoch noch unsicher, was ihre Kleidung betrifft."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dave Benett/Getty Images for Sveti Stefan Natasha Archer

Jahrelang an Kates Seite Archer war in den vergangenen Jahren immer wieder an der Seite der Prinzessin zu sehen. Ein Beispiel: Als Kate nach ihrer Krebsoperation im Jänner 2024 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gab es von der Abfahrt keine Bilder von der Prinzessin - aber welche von einem von Archer gesteuerten Auto an der Klinik.