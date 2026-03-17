Prinzessin Kate: "Das ist etwas, worauf ich jetzt viel mehr achten muss"

Die britische Prinzessin Kate hat dem Hello!-Magazin zufolge während eines Besuchs der Londoner Bermondsey Beer Mile vor einigen Tagen verraten, dass sie seit geraumer Zeit auf Bier und Co. verzichtet. Im Gespräch mit Unternehmerin Hannah Rhodes sagte Kate: "Seit meiner Diagnose habe ich nicht mehr viel Alkohol getrunken." Die Prinzessin habe ein alkoholfreies Getränk erhalten und angemerkt: "Das ist etwas, worauf ich jetzt viel mehr achten muss." Ehemann und Thronfolger Prinz William probierte demnach auch "Hochprozentiges" und merkte an, ein "Cider Man" (deutsch etwa: ein Cider-Fan) zu sein.

Prinz William hatte bereits in der Vergangenheit verraten, dass er lieber Cider als Bier trinkt. Daraufhin war 2003 ein Mostapfel nach dem britischen Royal benannt worden. Der Verband der Cider-Produzenten sei "höchst erfreut" gewesen, als der Prinz in einem Interview seine Vorliebe für den Apfelwein zum Ausdruck gebracht habe, sagte sein Vorsitzender John Thatcher damals der britischen Nachrichtenagentur PA. "Wir hielten es für angemessen, dass einer der neu gezüchteten Mostäpfel seinen Namen tragen soll." Aus dem "Prinz-William-Apfel" werde ein "ausgewogener und charaktervoller" Cider gewonnen. Kates Krebsbehandlung abgeschlossen Kate hatte sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Die Prinzessin gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien.