Die Modewahl von Prinzessin Kate bei der Commonwealth-Day-Zeremonie in der Westminster Abbey am 9. März begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen, warf aber auch Fragen auf: Wieso entschied sich die 44-Jährige für (markante) Schulterpolster, ein Styling, das man heutzutage eher mit den lang zurückliegenden 80er-Jahren verbindet? Diese Entscheidung sei eine bewusste Strategie, um Stabilität und Stärke auszustrahlen, so die Einschätzung von Lisa Talbot, einer Modeexpertin, die mit der Daily Mail sprach. Mit ihrem kobaltblauen Catherine-Walker-Mantelkleid zeigte die Prinzessin, wie Kleidung subtil politische, gesellschaftliche, aber auch höchst persönliche Botschaften übermitteln kann.

Die starke Schulter zum Anlehnen "Die Rückkehr der strukturierten Schulter ist ein sehr cleveres Stilmittel", erklärte Talbot im Gespräch mit der britischen Zeitung. "Schulterpolster werden seit Langem mit Autorität und Präsenz assoziiert. Sie verbreitern optisch die Silhouette, stärken die Konturen und schaffen ein Gefühl von Ruhe und Kontrolle."

Besonders in schwierigen Zeiten, wie nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor, sei dies ein starkes visuelles Statement: "Für die Prinzessin von Wales arbeitet diese Art der Schneiderkunst fast wie eine geheime Stilwaffe."

Symbol für Stabilität der Monarchie Die Veranstaltung war das größte Zusammentreffen hochrangiger Royals seit der zwischenzeitlichen Festnahme des ehemaligen Prinzen. Kate trug eine elegante Kombination aus einem klassischen Mantelkleid, einem Sean-Barrett-Hut und Accessoires, die sowohl modern als auch traditionsbewusst gewählt waren. Darunter befanden sich die Bahrain-Perlenohrringe; ein Schmuckstück mit besonderer Geschichte, das einst Königin Elizabeth II. gehörte. Diese Ohrringe wurden bereits von Prinzessin Diana und später von Sophie, Herzogin von Edinburgh, getragen, bevor sie 2016 zu Kates bevorzugtem Schmuckstück wurden.

Für Lisa Talbot unterstreicht Kates Modestil ein wichtiges Bild der Monarchie: "In einem Moment, in dem die königliche Familie unter Beobachtung steht und mit schwierigen Schlagzeilen zu kämpfen hat, schafft die starke Schulter ein Bild von Stabilität und Zuversicht." Natürlich sehen die Schulterpolster aber nicht zuletzt auch einfach gut aus, so Talbot: "[Der Style] ist (...) unglaublich modern und strahlt Selbstbewusstsein aus, ohne dabei an Eleganz und Respekt vor dem Anlass einzubüßen."

Kate greift immer öfter auf Schulterpolster zurück Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kate bei einem öffentlichen Auftritt für die bedeutungsschwangeren Schulterpolster entschied. Bei ihrem Besuch in Southport im Oktober 2024 wertete die Prinzessin von Wales ihr Styling ebenfalls durch markante, strukturierte Schultern auf – immerhin handelte es sich um ihren ersten offiziellen Auftritt nach dem Ende ihrer Chemotherapie. Auch bei der St. Patrick’s Day Parade 2025 trug Kate diese auffällige Silhouette und feierte damit ihre Rückkehr als Colonel. Beide Male war die Botschaft klar: Kates Schultern sind stark genug, um auch die größte Last tragen zu können. Und auch: Auf die zukünftige Queen Großbritanniens ist Verlass.

Kate ist "der Kitt, der alles zusammenhält" Die Schulterpolster in Kates Outfit unterstreichen somit, was seit geraumer Zeit immer deutlicher wird – nämlich, dass Kate jene Person ist, in deren Händen die Zukunft der britischen Monarchie liegt. "Sie ist im Grunde der Kitt, der alles zusammenhält", stellt Robert Jobson, Autor des Buches "Catherine, the Princess of Wales", fest. "Sie versteht, wie die Welt funktioniert. Sie ist eine Frau aus dem Volk und weiß tatsächlich, was die Menschen von ihr erwarten."