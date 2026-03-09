Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, sorgt derzeit nicht nur durch die Schwere der Vorwürfe in einem der aufsehenerregendsten Prozesse des Landes für Schlagzeilen, sondern auch durch sein Verhalten im Gerichtssaal. Der 29-Jährige, dem unter anderem Vergewaltigung, Missbrauch, Diebstahl und Verkehrsdelikte vorgeworfen werden, verbringt die Verhandlungstage damit, zu zeichnen. Laut seiner Verteidigung sei dies Teil seiner Strategie, die schwierigen Umstände zu bewältigen.

Zeichnungen als Bewältigungsmechanismus Während sich aufgrund von Aussagen von Zeugen und mutmaßlichen Opfern die Schlinge um seinen Hals immer enger zieht, scheint Høiby in einer anderen Welt zu sein: Stets hält er einen Zeichenblock in der Hand, auf dem neue Motive entstehen. Seine Anwältin Ellen Holager Andenæs erklärte gegenüber dem norwegischen Sender TV2, dass das Zeichnen und Malen für Høiby eine große emotionale und mentale Bedeutung hat. "Das ist seine Art, sich zu konzentrieren, und seine Art, diese Zeit zu überstehen", so Andenæs. Sie betonte, dass dieses Verhalten leicht missverstanden werden könnte. Es sei "keineswegs der Fall", dass Høiby am Geschehen rund um ihn uninteressiert sei, betont die Anwältin. In dieselbe Kerbe schlägt auch Peter Sekulic, ein weiterer seiner Anwälte: "[Marius Borg Høiby] möchte möglichen Behauptungen entgegenwirken, dass er dem Prozess nicht folgt." Auch er wiederholt: "Wenn er zeichnet, kann er sich viel besser auf das konzentrieren, was um ihn herum gesagt wird."