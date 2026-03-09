Epstein-Files: Immer mehr Konsequenzen für Prinzessin Eugenie

Ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor hat aufgrund der engen Verstrickung mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bereits – unter anderem – sämtliche royale Titel sowie sein jahrelanges Zuhause verloren (von seiner Würde ganz zu schweigen), doch seit kurzem sieht es immer mehr so aus, als ob auch seine Tochter Eugenie mit immer mehr Konsequenzen im Zuge der Epstein-Files leben muss. Die Prinzessin wurde nun nämlich von der bedeutenden britischen Menschenrechtsorganisation "Anti-Slavery International" vor die Tür gesetzt. Das berichtet The Sun.

NGO setzt Schirmherrin Eugenie vor die Tür Die NGO setzt sich weltweit gegen moderne Sklaverei ein. Eugenie war der Organisation 2019 beigetreten, seit 2021 war sie Schirmherrin. Ihre Tätigkeit ist nicht ganz zufällig, immerhin setzt sich die königliche Familie seit langem für ein stärkeres Bewusstsein für moderne Sklaverei und Menschenhandelsopfer ein. In einer öffentlichen Aussendung erklärte die NGO nun: "Nach sieben Jahren ist unsere Patronage durch HRH Princess Eugenie of York beendet. Wir danken der Prinzessin sehr für ihre Unterstützung von "Anti-Slavery International". Wir hoffen, dass sie sich weiterhin dafür einsetzt, die Sklaverei endgültig zu beenden und allen Menschen Freiheit zu bringen." Gründe für die Zusammenarbeit wurden nicht genannt. Zum einen könnte die Entscheidung in Zusammenhang mit einer Neuausrichtung der Organisation stehen. Experten vermuten, so The Sun, dass Wohltätigkeitsorganisationen zunehmend darauf abzielen, ihre Arbeit unabhängig von prominenten Persönlichkeiten zu gestalten und stärker auf konkrete Projekte zu fokussieren.

Alle distanzieren sich von Eugenie und Beatrice Der Zeitpunkt der Beendigung der Zusammenarbeit ist freilich aber durchaus auffällig. Die Öffentlichkeit distanziert sich auf jede erdenkliche Weise von Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson, die ebenfalls ein enges Verhältnis zu Epstein pflegte. Obwohl Eugenie – im Gegensatz zu Schwester Beatrice – den Kontakt zu Vater Andrew komplett abgebrochen haben soll, muss auch sie zunehmend mit den Konsequenzen der Taten ihrer Eltern leben. Jedoch ist auch noch nicht vollkommen geklärt, wie sehr die Schwestern selbst in den Epstein-Skandal verwickelt sind. So ist die Trennung von "Anti-Slavery International" nur einer von mehreren Tiefschlägen, die die 35-Jährige derzeit zu verdauen hat. So wurde Anfang des Monats bekannt, dass sie und Beatrice nicht am legendären Pferderennen in Ascot teilnehmen werden – oder wohl eher dürfen. Der öffentliche Ausschluss vom royalen Großereignis, das unter der Schirmherrschaft der britischen Krone steht, soll laut Mail on Sunday die beiden "völlig überrumpelt" haben.