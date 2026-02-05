Lippenleserin: Traurige Unterhaltung zwischen Beatrice und Eugenie über Epstein-Skandal

Nach der Veröffentlichung weiterer Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium ist der britische Ex-Prinz Andrew, der auf einem Foto über eine liegende Frau gebeugt zu sehen ist, am Wochenende weiter in Bedrängnis geraten. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach sich für eine Aussage Andrews vor dem US-Kongress aus. Die US-Justiz sieht in den Akten offenbar keinen Grund für weitere Anklagen im Fall Epstein. Doch auch um Sarah Ferguson ist es imagetechnisch schlecht bestellt: Die Epstein-Akten geben bisher ungeahnte Einblicke in ihre Beziehung zu dem verurteilte Sexualstraftäter. Dazu mehr:

Emails, die Fergie in der Vergangenheit an Epstein geschickt hat, enthüllen, dass die ehemalige Herzogin von York auch ihre beiden Töchter Beatrice und Eugenie mit dem US-Finanzier Bekanntschaft hat machen lassen. An einer Stelle erlaubte sich die heute 66-Jährige auch eine abfällige Bemerkung über Eugenie. Die Offenlegung der privaten Korrespondenz ist nicht nur für Andrew und Fergie ein neuer Tiefschlag. Für die inzwischen erwachsenen Prinzessinnen von York sollen die jüngsten Schlagzeilen verheerend sein. Eugenie und Beatrice "sind entsetzt über das Gelesene. Die Emails, die ihre Mutter an Epstein geschickt hat, beschämen sie zutiefst", zitiert die Daily Mail eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist ihnen unendlich peinlich." Beatrice zu Eugenie: "Wir sitzen alle im selben Boot, vergiss das nicht" Über Eugenie heißt es, sie habe inzwischen den Kontakt zu ihrem Vater Andrew abgebrochen. Beatrice solle einer Quelle zufolge versuchen, "einen Mittelweg zu finden, um den Kontakt nicht abzubrechen zu müssen und dennoch der königlichen Familie nahe zu bleiben." (dazu mehr hier)