Neue Epstein-Email enthüllt: Fergies abfällige Bemerkung über Tochter Eugenie

Ihre Diskreditierung scheint kein Ende zu nehmen: Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson sehen sich aufgrund der jüngsten Veröffentlichung von Dokumenten aus den Epstein-Akten erneut peinlichen Enthüllungen ausgesetzt. So geht aus den Dokumenten unter anderem hervor, dass der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein der ehemaligen Herzogin von York - ein Titel, den Fergie im vergangenen Jahr aufgeben musste - nach einem Aktienverkauf 150.000 US-Dollar (109.000 Pfund) überwiesen haben soll. Das sollen laut Mirror Kontoauszüge belegen. Demnach habe die Transaktion im Jahr 2001 stattgefunden.

Fergie beleidigte Tochter Eugenie in Email an Epstein Außerdem wurde bekannt, dass sich Andrews Ex-Frau in ihrer Korrespondenz mit Epstein einmal ziemlich abfällig über ihre jüngste Tochter, Prinzessin Eugenie, geäußert hatte. In einer E-Mail vom März 2010 scheint Esptein Fergie nach einer möglichen Reise nach New York zu fragen, indem er schreibt: "ny?."

Ferguson habe laut Mirror darauf geantwortet: "Noch nicht sicher. Warte nur darauf, dass Eugenie von ihrem Sex-Wochenende zurückkommt." Die Email soll laut Mirror um Eugenies 20. Geburtstag verschickt, den sie vermutlich mit ihrem damaligen Freund, ihrem heutigen Ehemann Jack Brooksbank, verbrachte.

Im September des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Fergie den US-amerikanischen Finanzier in einer 2011 an Epstein verschickten Email ihre Unterstützung versichert und diesen unter anderem als "treuen Freund" bezeichnet hat - obwohl sie sich zuvor bereits öffentlich von ihm distanziert hatte. Nachdem die zweifache Mutter aufgrund dieser Korrespondenz heftige Kritik einstecken musste, wurden von mehreren Wohltätigkeitsorganisationen die Schirmherrschaft entzogen. Sie musste ihren Titel Herzogin von York niederlegen. Außerdem müssen Fergie und Andrew aus der Royal Lodge ausziehen.