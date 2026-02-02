Königin Camilla: Dieses Essen "vermeidet sie" - Kate liebt es

Königin Camilla s Sohn Tom Parker Bowles gibt immer wieder kleine Einblicke in das Leben seiner Mutter. Sehr zurückhaltend, aber doch - vor allem, wenn es ums Essen geht. Parker Bowles hat sich als Gastrokritiker einen Namen gemacht, 2024 veröffentlichte er ein Kochbuch über königliche Rezepte und royale Küchentraditionen.

Camilla isst nicht gerne scharf, Kate schon

Camilla sprach auch schon selbst über ihren Geschmack. In einem Interview für das You-Magazine habe sie dem Hello! zufolge mit ihrem Sohn über ihre Vorlieben geplaudert. Eine unterscheide sich demnach von jenen von Prinzessin Kate. Zu ihren Lieblingsspeisen zähle "Baked Beans auf Toast" und "Fish and Chips", aber: "Ich kann Paprika nicht ausstehen, weder roh noch gekocht", so Camilla im Gespräch mit ihrem Tom Parker Bowles. "Ich bin auch kein Fan von Innereien, abgesehen von sehr guter Leber. Und im Gegensatz zu meinem Sohn vermeide ich auch Chili und Knoblauch." Und auch Kate habe in der Vergangenheit schon erzählt, dass sie scharfes Essen liebe, so Hello!.

Tom Parker Bowles ist der Sohn von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles.