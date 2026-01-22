Warum die royale Nanny oft auf der Rückbank in Williams Auto sitzt

Maria Teresa Turrion Borrallo gilt als das vielleicht berühmteste Kindermädchen der Welt. Als Nanny der Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate wurde sie weit über den Zirkel britischer Royalfans hinaus bekannt. Ihre Ausbildung erhielt sie am renommierten Norland College in Bath.

Turrion Borrallo wurde 2014 eingestellt und gilt seitdem als fixer Bestandteil von Williams und Kates persönlicher Belegschaft. Das bedeutet auch, dass William schon mal ihr Chauffeur ist. Die Nanny sitzt dann auch der Rückbank, wenn sie mit ihren Schützlingen gefahren wird.

Beim Autofahren kommt man zum Reden

Louenna Hood zufolge - sie ist ebenfalls ausgebildete Norland-Nanny - hat das einen praktischen Grund: Dem britischen Magazin Hello! verriet sie einmal, dass ein Kindermädchen auch während der Autofahrt Auggaben hat: "Es wird immer wichtiger, den Kindern, die man betreut, eine Stütze und Verbündete zu sein, wenn sie zu jungen Erwachsenen heranwachsen. Bei Autofahrten bietet es sich an, ein offenes Ohr zu haben, damit man versteht, was den Schützlingen in der Schule schwerfällt oder was ihnen besonders viel Spaß macht."