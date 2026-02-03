Epstein-Dokumente zeigen, wie Beatrice und Eugenie in Skandal ihrer Eltern verwickelt sind
Als wäre der Titel-Verlust ihrer Eltern nicht schon schlimm genug. Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie sollen entsetzt über neue Enthüllungen sein, welche die enge Beziehung ihrer Eltern Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah "Fergie" Ferguson zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein enthüllen.
Fergies herablassende Bemerkung über Tochter Eugenie
So soll Ferguson Epstein, der sich nach einem Ausflug nach New York erkundigt habe, laut Mirror in einer vertraulichen Email geantwortet haben: "Noch nicht sicher. Warte nur darauf, dass Eugenie von ihrem Sex-Wochenende zurückkommt."
Die Email soll um Eugenies 20. Geburtstag verschickt worden sein, den sie vermutlich mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann Jack Brooksbank verbrachte.
Fergie nahm Töchter zu Mittagessen mit Epstein mit
Aus anderen Mails, die Fergie Epstein geschickt haben soll, geht laut Daily Mail auch hervor, dass sie ihre Kinder als Teenager zum Mittagessen mit Jeffrey Epstein mitgenommen hatte.
In einem weiteren schriftlichen Austausch aus dem Jahr 2009 berichtete die ehemalige Herzogin von York begeistert von neuen Geschäftsmöglichkeiten für ihre Marken und Bücher. Sie schrieb laut BBC an Epstein: "Schon nach einer Woche, nach unserem gemeinsamen Mittagessen, war die Stimmung deutlich besser. Ich war noch nie so berührt von der Freundlichkeit eines Freundes, wie von deinem Kompliment vor meinen Töchtern. Danke, Jeffrey, dass du der Bruder bist, den ich mir immer gewünscht habe."
Im darauffolgenden Jahr teilte Fergie dem Finanzier mit: "Du bist eine Legende. Ich finde keine Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Großzügigkeit und Freundlichkeit auszudrücken." Und weiter: "Ich stehe dir zur Verfügung. Heirate mich einfach."
Eugenie und Beatrice über Enthüllungen "beschämt"
Die Offenlegung der privaten Korrespondenz ist nicht nur für Fergie ein neuer Tiefschlag. Adels-Korrespondentin Amanda Platell zufolge würden die Emails auch zeigen, wie tief Beatrice und Eugenie "in die widerwärtige Welt ihrer Eltern verstrickt sind".
Für die inzwischen erwachsenen Prinzessinnen sollen die jüngsten Schlagzeilen verheerend sein. "Sie sind entsetzt über das Gelesene. Die Emails, die ihre Mutter an Epstein geschickt hat, beschämen sie zutiefst", zitiert die Daily Mail eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist ihnen unendlich peinlich."
