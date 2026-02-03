Als wäre der Titel-Verlust ihrer Eltern nicht schon schlimm genug. Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie sollen entsetzt über neue Enthüllungen sein, welche die enge Beziehung ihrer Eltern Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah "Fergie" Ferguson zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein enthüllen. Fergies herablassende Bemerkung über Tochter Eugenie So soll Ferguson Epstein, der sich nach einem Ausflug nach New York erkundigt habe, laut Mirror in einer vertraulichen Email geantwortet haben: "Noch nicht sicher. Warte nur darauf, dass Eugenie von ihrem Sex-Wochenende zurückkommt."

Die Email soll um Eugenies 20. Geburtstag verschickt worden sein, den sie vermutlich mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann Jack Brooksbank verbrachte. Fergie nahm Töchter zu Mittagessen mit Epstein mit Aus anderen Mails, die Fergie Epstein geschickt haben soll, geht laut Daily Mail auch hervor, dass sie ihre Kinder als Teenager zum Mittagessen mit Jeffrey Epstein mitgenommen hatte. In einem weiteren schriftlichen Austausch aus dem Jahr 2009 berichtete die ehemalige Herzogin von York begeistert von neuen Geschäftsmöglichkeiten für ihre Marken und Bücher. Sie schrieb laut BBC an Epstein: "Schon nach einer Woche, nach unserem gemeinsamen Mittagessen, war die Stimmung deutlich besser. Ich war noch nie so berührt von der Freundlichkeit eines Freundes, wie von deinem Kompliment vor meinen Töchtern. Danke, Jeffrey, dass du der Bruder bist, den ich mir immer gewünscht habe."