Aktuell geht es (wieder einmal) Schlag auf Schlag in der Causa Epstein – besonders, was seine Beziehung zu Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson betrifft. Immer mehr schockierende Details kommen ans Licht. Dokumente und E-Mail-Verläufe, die kürzlich im Rahmen von Ermittlungen der US-Justiz veröffentlicht wurden, zeigen nun ebenso, dass Ferguson offenbar auch nach der Verurteilung von Jeffrey Epstein wegen Kindesmissbrauchs im Jahr 2008 Kontakt zu dem Sexualstraftäter hielt. Besonders brisant: Eine Nachricht, in der sie Epstein zu einem vermeintlichen "Baby Boy" (grob übersetzt: "kleinen Jungen") gratuliert.

Herzliche Glückwünsche trotz Verurteilung In einer Nachricht vom September 2011, rund drei Jahre nach Epsteins Verurteilung, schrieb Ferguson in einer an ihn gerichteten E-mail: "Ich weiß nicht, ob du noch über BBM [BlackBerry Messenger] aktiv bist, aber ich habe vom Herzog gehört, dass du einen kleinen Jungen bekommen hast." Die britische Zeitung The Mirror wertet diese Nachricht als "einen versteckten Seitenhieb auf Epstein, weil er den Kontakt zu Fergie abgebrochen hatte, die zuvor behauptet hatte, die Verbindung zu ihm abgebrochen zu haben". Und weiter schrieb Ferguson: "Auch wenn du dich nicht mehr gemeldet hast, sende ich dir trotzdem Liebe, Freundschaft und herzliche Glückwünsche zu deinem kleinen Jungen." Die Mail beendete sie mit einem symbolischen Kuss.

Nur wenige Minuten später sendete Ferguson eine zweite kurze Mail, in der sie noch einmal versucht, den Kontakt zu Epstein aufrecht zu erhalten. Sie versicherte ihm, wie sehr sie ihm zugetan und wie groß ihre Enttäuschung war, als sich Epstein plötzlich nicht mehr bei ihr meldete: "Du bist verschwunden. Ich habe nicht einmal gewusst, dass du einen kleinen Jungen hast. Es war sooooo kristallklar für mich, dass du nur mit mir befreundet warst, um an Andrew heranzukommen. Und das hat mich wirklich tief verletzt. Mehr, als du weißt."