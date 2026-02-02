Kronprinzessin Mette-Marit: Gab sie Epstein Tipps?

Den Anblick ihres Sohnes auf der Anklagebank erspart sich Mette-Marit. Die norwegische Kronprinzessin (52) ist zu Beginn des Strafprozesses gegen Marius Borg Høiby (29) an diesem Dienstag (ab 9.30 Uhr) auf einer privaten Reise. Nach den vergangenen Tagen wirkt das fast wie eine Flucht - wegen ihrer Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht Mette-Marit selbst erneut unter Druck. Und mit ihr das ganze Königshaus. Mette-Marit und Epstein schrieben Mails "Die Kronprinzessin hat selbst erklärt, ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen zu haben - dem stimme ich zu", sagte der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre laut einer Stellungnahme. Veröffentlicht wurde diese, weil Mette-Marits Name in den am Freitagabend freigegebenen Epstein-Akten Hunderte Male auftaucht. Das norwegische Fernsehen veröffentlichte Auszüge aus E-Mails, die Epstein und die Kronprinzessin geschrieben haben sollen. In einem Austausch im Herbst 2012 geht es um die Jagd nach einer Frau. "Paris ist interessant, aber ich bevorzuge Skandinavien", steht in einer Mail, die Epstein zugeschrieben wird. Die Antwort: "Paris ist gut für Ehebruch. Skandinavierinnen sind die besseren Ehefrauen. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteilen kann."

"Es ist einfach peinlich" Die unter einer schweren Lungenkrankheit leidende Mette-Marit erklärte am Wochenende, sie bedauere, "Epsteins Hintergrund nicht besser geprüft" und überhaupt Kontakt zu ihm gehabt zu haben. "Es ist einfach peinlich", heißt es in der Stellungnahme. Den Opfern des Sexualstraftäters sprach sie ihr "tiefes Mitgefühl" und ihre Solidarität aus. Zwar ist schon seit Jahren bekannt, dass die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) Kontakt zu Epstein hatte, ihre Reue hatte Mette-Marit bereits früher ausgedrückt. Die jetzt bekanntgewordenen Details und der Fakt, dass die künftige norwegische Königin zumindest über einige von Epsteins Verbrechen Bescheid gewusst haben musste, schockieren aber die norwegische Bevölkerung. In einer E-Mail, die von Mette-Marit stammen soll, ist die Rede von einer Google-Suche nach Epstein mit dem Ergebnis: "Das sah nicht besonders gut aus." Die Nachricht versieht die Absenderin laut dem norwegischen Rundfunksender NRK mit einem Smiley. Zu diesem Zeitpunkt hatte Epstein schon eine Haftstrafe wegen Missbrauchs abgesessen. Er hatte sich 2008 schuldig bekannt.

