Prinzessin Anne bei Commonwealth-Messe: Abfuhr für Kate vor laufender Kamera?

Während Prinz William seine Tante mit einem obligatorischen Kuss auf jede Wange willkommen hieß, tauschten Kate und Anne lediglich scherzend eine kurze Unterhaltung aus. Ein royaler Fauxpas?

Am Montag, dem 9. März, versammelten sich an der Seite von König Charles III. und Königin Camilla anlässlich des jährlichen Commonwealth-Gottesdienstes ranghohe Royals in der Westminster Abbey. Mitglieder der britischen Königsfamilie begrüßten sich herzlich beim Eintreffen in der Kirche. Ein unerwarteter Moment, der vor laufender Kamera festgehalten wurde, sorgte für Gesprächsstoff: Prinzessin Kate , die Charles mit einem Knicks ehrte, verzichtete auf ihren üblichen Begrüßungskuss mit Prinzessin Anne .

Die Interaktion hätte durchaus das Potenzial, für Spekulationen zu sorgen. Tatsächlich dürfte die kussbefreite Begrüßung aber eher modische Gründe gehabt haben, wie eine Adelsexpertin feststellt. Angeblich verzichteten Kate und die Princess Royal aufgrund der sperrigen Kopfbedeckungen der Princess of Wales auf ein Wangenbussi.

Royal-Expertin Rebecca English von der Daily Mail, die ein Video von dem Moment in den sozialen Medien teilte, erklärte, dass ein Kuss aufgrund von Prinzessin Kates großem Hut unterlassen wurde. "Prinzessin Anne hätte niemals versucht, unter einem Hut wie dem der Prinzessin von Wales einen Kuss zu geben", kommentierte English das Video auf Instagram.

Wirklich zufriedenstellend war diese Erklärung für das Magazin People aber nicht. Dieses betont, Kate hätte anderen Mitgliedern der königlichen Familie trotz Hut bravourös ein Bussi aufgedrückt.

Ist Anne ein Busserl-Drückeberger?

Also lag es vielleicht an Anne. Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth ist dafür bekannt, eher formelle Begrüßungen zu bevorzugen. Als der Kapitän der schottischen Rugby-Nationalmannschaft, Sione Tuipulotu, die Prinzessin im vergangenen Monat nach dem jüngsten Sieg seines Teams umarmen wollte, bekam er eine Abfuhr. Die Princess Royal klopfte dem Sportler kräftig auf die Schulter und hielt ihn damit auf Abstand.

Der Commonwealth-Tag ist ein jährlicher Feiertag, der von Menschen im gesamten Commonwealth begangen wird. Der Commonwealth-Gottesdienst markierte den Höhepunkt einer einwöchigen Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten im gesamten Commonwealth.