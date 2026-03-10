Hilary Duff: "Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander"

US-Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff hat im "On Purpose with Jay Shetty-Podcast über ein sehr privates Thema gesprochen: Die Entfremdung eines Familienmitglieds, die sie auch in ihrem Song "We Don't Talk" verarbeitet. "Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander", so Duff. "Seit ich erwachsen bin, begegne ich immer mehr Menschen, die diese Erfahrung machen. So schmerzhaft es auch ist, darüber zu sprechen, als ich mich entschied, dieses Album aufzunehmen, konnte ich nur über die Dinge sprechen, die ich selbst durchgemacht habe", erzählte sie über den Entstehungsprozess. "Es hätte keinen Sinn gemacht, nach zehn Jahren ein Album aufzunehmen, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie es wirklich war."

"Schmerzhafter Teil meines Lebens"

Der Kontaktabbruch sei ein "sehr schmerzhafter Teil meines Lebens. Und ich hoffe, dass es nicht für immer so bleibt, aber im Moment ist es so", schilderte Duff mit Tränen in den Augen.