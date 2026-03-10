Hilary Duff: "Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander"
US-Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff hat im "On Purpose with Jay Shetty-Podcast über ein sehr privates Thema gesprochen: Die Entfremdung eines Familienmitglieds, die sie auch in ihrem Song "We Don't Talk" verarbeitet. "Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander", so Duff. "Seit ich erwachsen bin, begegne ich immer mehr Menschen, die diese Erfahrung machen. So schmerzhaft es auch ist, darüber zu sprechen, als ich mich entschied, dieses Album aufzunehmen, konnte ich nur über die Dinge sprechen, die ich selbst durchgemacht habe", erzählte sie über den Entstehungsprozess. "Es hätte keinen Sinn gemacht, nach zehn Jahren ein Album aufzunehmen, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie es wirklich war."
"Schmerzhafter Teil meines Lebens"
Der Kontaktabbruch sei ein "sehr schmerzhafter Teil meines Lebens. Und ich hoffe, dass es nicht für immer so bleibt, aber im Moment ist es so", schilderte Duff mit Tränen in den Augen.
Neues Album
Beruflich läuft es gut bei Duff. Mehr als zehn Jahre nach ihrem bisher letzten Album "Breathe In. Breathe Out" (2015) brachte Duff am 20. Februar die Platte "Luck... or Something" heraus. Darin stecke "viel Liebe, nächtliche Angstgefühle und ein wenig Chaos", schrieb die vierfache Mutter damals auf Instagram. Die erste Single "Mature" entstand gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Songwriter Matthew Koma, sowie der Songschreiberin Madison Love.
Im Jänner hat Duff bei einem Konzert in Los Angeles eine kommende Welttournee angekündigt. Beim Abschluss ihrer Mini-Tour "Small Rooms, Big Nerves" deutete die 38-Jährige an, dass nach den vier intimen Clubshows deutlich größere Konzerte folgen sollen. Fans, die Duff während des Auftritts auf die Bühne holte, trugen T-Shirts mit der Aufschrift "World Tour Loading...", wie das Branchenmagazin Variety berichtete. Den Moment haben ihre Fans festgehalten und auch in den sozialen Medien gepostet. Am Ende des Abends erhielten Besucher und Besucherinnen Flyer mit der Botschaft "more to come" und einem Verweis auf Duffs Website.
Die Mini-Tour war Duffs erste Headliner-Konzertreihe seit mehr als zehn Jahren und verband ihre Klassiker wie "Come Clean" und "So Yesterday" mit neuen Songs.
