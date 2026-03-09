Bergdoktor-Star empört über Castinganfrage als Fritz Karls Mutter

Die dramatische Geschichte des Wilderers Girgl Jennerwein hat das Bayerische Fernsehen gemeinsam mit dem ORF unter der Regie von Hans-Günther Bücking in "Jennerwein" (2003) verfilmt. Da spielten auch Kapazunder wie Christoph Waltz und Fritz Karl mit.

"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner (74) hat damals dazu eine Castinganfrage als Mutter von Jennerwein (gespielt von Fritz Karl) bekommen, was sie bis heute schwer empört.

"Als das besetzt worden ist, habe ich einen Brief bekommen von der Filmfirma, ich möchte zum Casting kommen, ob ich zu Herrn Fritz Karl passe", erzählte sie in der MDR-Talkshow "Riverboat". "Da habe ich gesagt: "Leut‘, ich mache den Job jetzt zig Jahrzehnte! Wenn ich jetzt zum Casting soll, weil ihr mich fragt, passe ich zu dem Herrn Fritz Karl, da gehe ich lieber zum Putzen." Ich war so empört!", kann sie sich bis heute darüber aufregen.