"Bergdoktor" Hans Sigl mischt beim Song Contest mit

Showerfahrung hat der "Bergdoktor"-Schauspieler Hans Sigl ja durch die Moderation der "Starnacht" schon viel gesammelt. Und jetzt zieht es ihn nauch zum Eurovision Song Contest. Er wird dort zwar nicht auf der ganz großen Bühne in Wien zu sehen sein, aber er ist Teil des deutschen Vorentscheids, wo das Finale am Samstag live aus Berlin übertragen wird (20.15 Uhr im Ersten).

Hans Sigl nimmt neben Schlagersängerin Paola Felix und Kabarettistin Carolin Kebekus auf dem Sofa Platz und wird wohl seinen Senf zum einen oder anderen Beitrag dazugeben dürfen. Im Interview mit Ippen.Media meint er, dass das ESC-Motto "United by Music" "in diesen Zeiten noch wichtiger als Friedensbotschaft als je zuvor" sei. Und auch darüber, was einen guten Song ausmacht, hat er sich Gedanken gemacht. Denn dies sei eine Mischung aus guter Idee und Komposition. Außerdem würde man bereits nach den ersten zehn Sekunden merken, ob einen ein Lied emotional erreicht oder nicht. Die Inszenierung würde zwar eine wachsende Rolle beim Song Contest spielen, sei für ihn nicht ausschlaggebend.