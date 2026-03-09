Die einzige Situation, in der William seinen Prinz-von-Wales-Titel ablegt

Er ist nicht nur das feierlich gekrönte Staatsoberhaupt von Großbritannien. Charles III. ist auch so etwas wie der König der Landbesitzer. Dem britischen Monarchen und seinem ältesten Sohn Prinz William gehören riesige Flächen im Königreich. Möglich macht das die Tradition: Dem König fließen die Einkünfte aus dem Herzogtum Lancaster zu, das 1399 geschaffen wurde, und der Thronfolger bekommt jene aus dem Herzogtum Cornwall, das seit 1337 existiert.

Die Ländereien und Grundstücke bringen Charles und William jedes Jahr viel Geld ein. Eine Recherche der Zeitung Sunday Times und des Senders Channel 4 ergab etwa für das Jahr 2023 Einkünfte in Höhe von insgesamt 50 Millionen Pfund (aktuell 58 Millionen Euro).

William in seinem Herzogtum "Herzog von Cornwall"

Charles' ältester Sohn William war mit dem Tod von Queen Elizabeth II. 2022 zum Thronfolger aufgerückt. William übernahm mit der Rolle des künftigen Königs von seinem Vater auch das etwa eine Milliarde Pfund schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlagenportfolio Duchy of Cornwall. Die Titel des heute 43-Jährigen und seiner Frau Kate wurden entsprechend erweitert: Statt Herzog und Herzogin von Cambridge sind sie seitdem Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge. Zudem übernahm William Charles' bisherigen Titel "Prince of Wales".

Es ist der bedeutsamste Titel: Mit "Prinz von Wales" wird William in Großbritannien und auf der ganzen Welt angesprochen. Wohl nur mit einer einzigen Ausnahme: wenn er sich wie vergangene Woche am 5. März in seinem Herzogtum befindet. Dort ist er für das Volk eben der "Herzog von Cornwall".