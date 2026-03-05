Andrew untergetaucht: Besuch von wichtigstem Palast-Beamten befeuert Gerüchteküche

Nach der vorübergehenden Festnahme des früheren britischen Prinzen Andrew im Februar erwägt die Regierung in London einen Ausschluss Andrews aus der Thronfolge. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, könnte ein entsprechendes Gesetz nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor auf den Weg gebracht werden. Der Sohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. steht derzeit an achter Stelle in der Thronfolge.

Andrew auf Thronfolge-Ausschluss vorbereitet?

Am 2. März hat Andrew britischen Medienberichten zufolge Besuch von Lord Chamberlain Richard Benyon erhalten, was die Spekulationen um einen Ausschluss aus der "Line of Succession" weiter befeuerte. Das Treffen habe dem Magazin Hello! zufolge auf Andrews Anwesen "Wood Farm" stattgefunden und rund zwei Stunden gedauert.

Der Lord Chamberlain ist der wichtigste Beamte am königlichen Hof. Er übersieht die Ernennung von Führungskräften und sorgt für die Kommunikationskanäle zwischen König und dem Oberhaus House of Lords. Lange hatte William Peel das Amt inne - bis er am 1. April 2021 nach 14 Jahren im Amt in den Ruhestand ging. Sein Nachfolger wurde der Ex-Spion Andrew Parker, Baron von Minsmere, zuvor Chef des Geheimdiensts MI5. Auf ihn folgte Richard Benyon.