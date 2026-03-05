Andrew untergetaucht: Besuch von wichtigstem Palast-Beamten befeuert Gerüchteküche
Nach der vorübergehenden Festnahme des früheren britischen Prinzen Andrew im Februar erwägt die Regierung in London einen Ausschluss Andrews aus der Thronfolge. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, könnte ein entsprechendes Gesetz nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor auf den Weg gebracht werden. Der Sohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. steht derzeit an achter Stelle in der Thronfolge.
Andrew auf Thronfolge-Ausschluss vorbereitet?
Am 2. März hat Andrew britischen Medienberichten zufolge Besuch von Lord Chamberlain Richard Benyon erhalten, was die Spekulationen um einen Ausschluss aus der "Line of Succession" weiter befeuerte. Das Treffen habe dem Magazin Hello! zufolge auf Andrews Anwesen "Wood Farm" stattgefunden und rund zwei Stunden gedauert.
Der Lord Chamberlain ist der wichtigste Beamte am königlichen Hof. Er übersieht die Ernennung von Führungskräften und sorgt für die Kommunikationskanäle zwischen König und dem Oberhaus House of Lords. Lange hatte William Peel das Amt inne - bis er am 1. April 2021 nach 14 Jahren im Amt in den Ruhestand ging. Sein Nachfolger wurde der Ex-Spion Andrew Parker, Baron von Minsmere, zuvor Chef des Geheimdiensts MI5. Auf ihn folgte Richard Benyon.
Andrew steht im Verdacht, in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Berichte an den verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einer offiziellen Funktion ermittelt.
Die Londoner Metropolitan Police ermittelt nach eigenen Angaben auch unter Sicherheitskräften, die für die Sicherheit Andrews zuständig waren. Gesucht werde "alles, was Polizisten während ihrer Dienstzeit gesehen oder gehört haben, was für unsere laufenden Untersuchungen relevant sein könnte", teilte sie mit.
Die Polizei arbeite unabhängig davon mit US-Behörden, um Vorwürfen nachzugehen, denen zufolge mehrere Flüge im Zusammenhang mit dem Transport von Mädchen und Frauen im Auftrag Epsteins von Flughäfen in London aus starteten.
Andrew verlor bereits alle royalen Titel und Ehren
Der frühere Prinz, der wegen seiner Beziehungen zu Epstein bereits alle royalen Titel und Ehren verloren hat, war an seinem 66. Geburtstag am 19. Februar von der Polizei festgenommen und stundenlang festgehalten worden. Erst am Abend kam er wieder auf freien Fuß. Seither ist er in seinem neuen Zuhause auf dem Gelände von Schloss Sandringham in Ostengland abgetaucht, wohin er auf Geheiß von König Charles III. vor ein paar Wochen umziehen musste.
Die erste Festnahme eines Mitglieds der königlichen Familie seit Jahrhunderten erschüttert die britische Monarchie. König Charles hatte nach der Festnahme seines Bruders erklärt, das Gesetz müsse "seinen Lauf nehmen" und den Ermittlern die volle Unterstützung des Königshauses zugesichert.
