Charles vertrieb Andrew aus der Royal Lodge - kommt jetzt Harry zurück?

Die Verwicklungen von Andrew Mountbatten-Windsor in den Epstein-Skandal versetzten Großbritannien in Aufruhr - es war das erste Mal seit mehr als 350 Jahren, dass ein ranghohes Mitglied der Königsfamilie festgenommen wurde. Dem früheren Prinzen Andrew wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den Sexualstraftäter und Finanzier Jeffrey Epstein weitergeleitet haben. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um mutmaßliche Sexualdelikte ging, hatte Andrew immer zurückgewiesen. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten, hohen Zahl an Opfern betrieben. Andrew hatte im Verlauf des Skandals aus der Royal Lodge, einem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor, ausziehen müssen. Dieses steht nun leer.

"Starke Botschaft" Die britische Boulevardzeitung Mirror berichtet unter Berufung auf einen Insider, dass die Immobilie König Charles' Aussöhnung mit Sohn Harry dienen könnte. "Das wäre das ultimative Friedensangebot. Charles möchte Einheit. Harry ein bedeutendes Anwesen der Windsors anzubieten, würde eine starke Botschaft senden, dass die Tür noch offen ist", so die namentlich nicht genannte Mirror-Quelle über Harrys potenzielle Wiederaufnahme in die Royal Family. Prinz Harrys Verhältnis zu Charles gilt als äußerst schwierig. Im September kam es zwischen beiden aber zu einer Annäherung, Vater und Sohn trafen sich zu einem Tee in der Londoner Residenz Clarence House. Ob es wirklich eine Annäherung war, können nur die beiden beurteilen. Vorerst bleibt Harry viel weiter weg von seinem Vater als sein Bruder William. Auch mit ihm zerstritt sich Harry. Vater und Sohn hatten sich zuvor Berichten zufolge seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen - das Treffen war deshalb eine kleine Sensation.

Society-Experte Rob Shuter glaubt, der Monarch ist bereit, sich endgültig auszusöhnen. Auf der Plattform Substack schrieb er kürzlich: "König Charles III. erwägt still und leise einen dramatischen – und sehr persönlichen – Schritt, um seine zerbrochene Beziehung zu Prinz Harry und Meghan Markle zu kitten: Er will die Tore seines privatesten Rückzugsortes, Balmoral Castle, öffnen." Ein namentlich nicht genannter Palast-Insider erzählte Shuter, warum dies ein bedeutender Schritt wäre: "Dies ist Charles" persönlichster Wohnsitz." Und: "Harry und Meghan Zeit in Balmoral zu gewähren, ist eine enorme Geste. Sie signalisiert Vertrauen, Vergebung und den aufrichtigen Wunsch nach Versöhnung." Allerdings soll es sich um keine dauerhafte Vereinbarung handeln. Vielmehr könnten Harry und Meghan wieder zu ausgewählten Familienfeiern eingeladen werden. Während ihrer Zeit in Großbritannien hatten Harry und Ehefrau Meghan in Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor gewohnt. Berichten zufolge hatte König Charles die beiden aus Ärger über Harrys Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare") aus dem königlichen Anwesen vertrieben.